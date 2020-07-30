"Геликон-опера" не выплатил зрителям средства за приобретенные билеты на 32 млн рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Музыкальный театр "Геликон-опера" не вернул зрителям средства за билеты на постановки, не состоявшиеся во время пандемии, в размере 32 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в четверг сообщил художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман.

"Сейчас нам правительство Москвы помогает, и мы получаем в полной мере всю зарплату, все потерянные наши доходы нам компенсируют. Но долг перед зрителем, который на сегодняшний день уже составляет 32 млн рублей, мы будем выплачивать только когда сможем зарабатывать", - сказал он.

Бертман пояснил, что "Геликон-опера" ориентируется на европейскую модель продажи билетов, и реализует их на год вперед. Полученные средства вкладываются в постановку новых спектаклей. "Я всегда пытался работать по европейской модели. Много лет мы продаем билеты на год вперед, и мы всегда удачно их продаем. И у нас за год уже практически на 75% продан сезон. И вот в этой ситуации мы сильно пострадали, потому что до декабря у нас совершилось 70% продаж спектаклей", - отметил худрук театра.

Он также добавил, что при условии продажи 50% зала, что должно осуществляться с 1 августа по приказу мэра Москвы, возникает сложность для скорого возвращения средств зрителям.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое вносит изменения в порядок отмены, замены, либо переноса мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов в случае угрозы возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, а также введения режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

Так, при переносе сроков мероприятия организатор может объявить новую дату в течение полугода после снятия режима ограничений. В этом случае он вправе предложить покупателю посетить перенесенное мероприятие по ранее приобретенному билету или обменять его на ваучер.