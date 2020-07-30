В Ульяновской области создали региональный комитет по делам ЮНЕСКО

УЛЬЯНОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Представители общественных организаций, вузов и колледжей вошли в состав регионального комитета по делам ЮНЕСКО (Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры), который приступил к работе в Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой правительства региона.

"В Ульяновской области начинает работу региональный комитет по делам ЮНЕСКО. В состав комитета вошли представители общественных организаций, администрации, вузов, колледжей", - отмечается в сообщении.

Председателем комитета выбрали проректора по внешним связям и молодежной политике Ульяновского государственного университета Татьяну Кириллову. Новая структура займется вопросами сотрудничества участников программ ЮНЕСКО, обмена опытом, а также поиском новых партнеров. Члены комитета планируют объединить усилия по реализации проектов, направленных на продвижение Ульяновской области в международной повестке.

По словам директора фонда "Ульяновск - культурная столица" Татьяны Ившиной, во всех программах ЮНЕСКО действует принцип профессиональной экспертизы. "Наличие такого статуса говорит о том, что направление деятельности организации соответствует мировым трендам. Многие проекты ЮНЕСКО - сетевые, и это очень облегчает коммуникацию, планирование и организацию межнациональных проектов", - приводятся слова Ившиной в сообщении.

В Ульяновской области действует сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО, при государственном педагогическом университете имени И. Н. Ульянова в регионе работает кафедра этой организации "Титульные языки в межкультурном образовательном пространстве". В 2015 году Ульяновск стал Литературным городом ЮНЕСКО, с 2013 года Международный культурный форум проводится под эгидой этой организации. Местный геопарк "Ундория" претендует на присвоение статуса геопарка ЮНЕСКО.