Ассоциация владельцев кинотеатров настаивает на эксклюзивном прокате фильмов на 90 дней

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Ассоциация владельцев кинотеатров заявила о том, что лицензионные договоры должны устанавливать эксклюзивность кинотеатрального проката предлагаемых кинотеатрам фильмов на срок не менее 90 дней. Только после этого их можно будет представлять на онлайн-платформах, говорится в заявлении организации в четверг.

"Мы считаем, что фильмы, предлагаемые для кинотеатрального проката, вне зависимости от того, кто являлся производителем, заказчиком, продюсером или правообладателем таких фильмов, должны выходить в широкий кинотеатральный прокат эксклюзивно не менее чем за 90 дней до выхода на других платформах. Данное положение должно быть зафиксировано в лицензионных договорах о кинотеатральном прокате, а в случае несоблюдения таких обязательств со стороны правообладателя должно происходить автоматическое изменение финансовых условий проката такого фильма в пользу кинотеатров", - говорится в заявлении.

Ассоциация отмечает, что некоторые проекты, уже вышедшие или выходящие на онлайн-видеоплатформах, могут быть показаны в кинотеатрах, однако каждый такой показ должен сопровождаться особыми экономическими условиями в отношениях распространителя такого фильма и кинотеатра. "Недопустимо вводить в заблуждение кинозрителей, предлагая им для широкого показа в кинотеатрах под видом фильмов, созданных для кинотеатров, киноверсии телесериалов или телефильмы, произведенные для показа на онлайн-видеоплатформах", - написано в документе.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин на пресс-конференции в ТАСС заявил, что кинотеатральная индустрия не получила достаточной государственной поддержки на фоне простоя из-за пандемии коронавируса, несмотря на включение в перечень пострадавших отраслей.

Кинотеатры закрылись в конце марта по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой из-за ситуации с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин 9 июля объявил, что кинотеатры в столице смогут открыться с 1 августа.