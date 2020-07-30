Тульский музей-заповедник "Поленово" начал внедрять проект "Умный музей"

ТУЛА, 30 июля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Поленово", расположенный в Тульской области, совместно с компанией "Ростелеком" начал внедрять пилотный проект "Умный музей". Применение цифровых технологий повысит безопасность музейного комплекса и создаст дополнительные возможности для развития внутреннего туризма, рассказала ТАСС в четверг директор музея-заповедника Наталья Поленова.

"Проект "Умный музей" - пилотный для региона, он реализуется по инициативе "Ростелекома" совместно с комитетом по развитию туризма Тульской области. Компания предоставила необходимое оборудование, специалисты все смонтировали и протестировали. Например, умная система видеонаблюдения ведет подсчет посетителей, различает их возраст и пол, формирует статистику, благодаря которой мы сможем делать своего рода социологический срез, составлять экскурсионные программы для разных целевых аудиторий", - сказала Поленова.

По ее словам, один из экспозиционных залов оборудован умными датчиками, реагирующими на движение, открывание дверей и окон, на задымление, повышение температуры и влажности. Идет апробация системы онлайн-продажи билетов, в том числе с помощью нового мобильного приложения Visit Tula, также разработанного "Ростелекомом". "Продажа билетов в режиме онлайн позволит туристам подбирать экскурсии в удобное для них время, а у нас появится возможность более планово строить работу, распределять нагрузку. Ведь сейчас из-за пандемии еще действуют некоторые ограничения, а при работе в обычном режиме музей-заповедник посещают до 3 тыс. человек в день", - отметила Поленова.

По данным пресс-службы филиала "Ростелекома" в Тульской и Рязанской областях полномасштабную презентацию "Умного музея" планируется провести в сентябре 2020 года, в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. Затем и другие учреждения культуры смогут присоединится к проекту.

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник "Поленово" расположен в Заокском районе Тульской области. Музей был основан 15 октября 1892 года академиком живописи, первым народным художником России Василием Поленовым (1844-1927), комплекс включает в себя 17 мемориальных зданий и усадебный парк, посаженный самим художником.