Башмет и Гармаш откроют фестиваль искусств им. Чайковского в Клину

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Шестой фестиваль искусств им. П. И. Чайковского в Клину откроется в пятницу премьерой спектакля "Ч+Ч", посвященного 180-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского и 160-летию со дня рождения писателя Антона Чехова. Об этом сообщила пресс-служба смотра.

"Форум откроется 31 июля мировой премьерой музыкально-драматического действия "Ч+Ч", посвященного юбилеям П. И. Чайковского и А. П. Чехова, с участием артистов театральной труппы музея-заповедника "Мелихово" "Чеховская студия" и оркестра "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета", - сообщила пресс-служба, уточнив, что в спектакле будет задействован актер московского театра "Современник" Сергей Гармаш.

В этот же день Башмет, принявший в нынешнем году художественное руководство фестивалем, вместе с камерным ансамблем "Солисты Москвы" даст специальный концерт для врачей и волонтеров, борющихся с пандемией коронавируса. Аналогичная акция с участием Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" пройдет в заключительный день фестиваля, 9 августа.

От театра до джаза

Основной площадкой форума, как и в прошлые годы, станет большая поляна Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского, она сможет вместить около 600 зрителей. Мероприятие станет первым масштабным культурным событием в Подмосковье с начала пандемии.

Афиша фестиваля объединит разные направления искусства. На следующий после открытия день зрителей ждет балетный вечер под руководством ректора Академии русского балета им. Вагановой Николая Цискаридзе с участием премьеров и солистов Большого и Мариинского театров. 2 августа Евгений Миронов и Елизавета Боярская сыграют спектакль-концерт "Онегин. Лирическое отступление" в режиссуре Марины Брусникиной. В этот же день из дома-музея Чайковского будет вестись трансляция камерного концерта-приношения композитору с участием Александра Чайковского и его молодых коллег.

5 августа на впервые устроенной выездной площадке фестиваля - на сцене на воде в парке "Сестрорецкий" - выступят солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Башмета. Во время концерта будут представлены новые участники, отобранные в рамках прослушивания со всей страны.

7 августа солисты музыкального театра "Геликон-опера" и Большой симфонический оркестр им. Чайковского под управлением Владимира Федосеева исполнят спектакль-концерт "Неизвестный Чайковский" в постановке Дмитрия Бертмана. Концерт "Классика встречает джаз" с участием Башмета, его коллектива "Солисты Москвы" и Московского джазового оркестра под руководством Игоря Бутмана ждет публику 8 августа. Завершится фестиваль 9 августа большим гала-концертом, в котором выступят пианист Денис Мацуев и оркестр "Новая Россия" под управлением худрука фестиваля.

Также в рамках смотра запланированы Вторая международная музыкальная академия фестиваля, международная научная конференция, посвященная 180-летию Петра Ильича Чайковского, и школа молодых журналистов, пишущих о культуре.