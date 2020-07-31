Музей-заповедник "Петергоф" начинает реставрацию Верхнего сада, основанного Петром Великим

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" начинает в пятницу первый этап масштабной реставрации Верхнего сада, основанного в 1714 году и распланированного лично Петром Великим. Работы начнутся с демонтажа и транспортировки скульптур XVIII века "Минерва" и "Меркурий", сообщили журналистам в пресс-службе музея.

"В Петергофе начнется первый этап реставрации Верхнего сада, предусматривающий демонтаж и транспортировку в фонды скульптур середины XVIII века "Минерва" и "Меркурий", - говорится в сообщении. Комплексная реставрация не проводилась здесь более 50 лет, научные исследования, проведенные по инициативе музея в 2012-2017 годах, выявили, что зеленые насаждения Верхнего сада истощены и утратили декоративность, дорожки и газоны боскетов зарастают мхом из-за того, что частично нарушилась вертикальная планировка, обветшали конструкции малых архитектурных форм и ограда. Требует реставрации также исторический коллектор с водоводами, питающими фонтаны центрального участка Нижнего парка, в ограниченно работоспособном состоянии находится дренажно-мелиоративная система.

Проект реставрации, согласованный с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Санкт-Петербурга, рассчитан на три года. К декабрю 2023 года планируется восстановить объекты водоподводящей системы, отреставрировать исторические коллекторы и фонтанные водоводы, а также фонтаны "Дубовый" и "Межеумный", ограду и ворота сада, беседки, берсо и лестничные спуски. Будут отремонтированы инженерные сети и восстановлен исторический видовой состав зеленых насаждений сада - деревьев, цветов и кустарников.

От огорода до памятника

Верхний сад - объект культурного наследия федерального значения. При Петре I он выполнял одновременно парадные и хозяйственные функции: в нем выращивали овощи и фрукты, пряные травы и лекарственные растения, а в прудах, служивших накопителями воды для фонтанов, разводили рыбу. Планировка сада площадью в 14 га почти не изменилась со времен Петра, но со второй половины XVIII века он приобрел облик регулярного парка, в нем появились фонтаны.

Государственный музей-заповедник "Петергоф" ежегодно принимает около 5 млн туристов, в том числе около 40% иностранцев, которые приезжают посмотреть на всемирно известные фонтаны. В состав ГМЗ "Петергоф" входят более 30 музеев в четырех пригородах Санкт-Петербурга. Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, включает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году.