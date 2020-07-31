На Netflix выйдет фильм о жизни Наталии Орейро "Наша Наташа"

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Документальный фильм "Наша Наташа", который расскажет от первого лица о жизни латиноамериканской певицы и актрисы Наталии Орейро, получившей большую популярность в России, выйдет на стриминговой платформе Netflix 6 августа. Об этом сообщила ТАСС сама героиня ленты.

"Фильм пытается разгадать причину моей связи с Россией, которая ближе к любви, чем к чему-то профессиональному, - рассказала Орейро. - Конечно, кто-то может подумать, что все дело в сериале "Дикий ангел" и музыке, по которым меня знают не только в России, но и в мире. Но эти чувства взаимны, и я всегда старалась показать их не только своей семье и близким друзьям, но даже в интервью, которые я даю в Аргентине, Испании и других странах".

Первоначальную версию ленты могли видеть гости Московского международного кинофестиваля в 2016 году. "Мы тогда получили позитивный отклик как публики, так и критиков. Режиссер Мартин Састре захотел доработать фильм, чтобы более глубоко рассказать о моей связи с Россией, а также о моем детстве. Мы продолжили съемки в Уругвае и Аргентине, я снова ездила в Россию, и мы смогли снять еще кое-что в Санкт-Петербурге для финала фильма", - поделилась латиноамериканская звезда.

Фильм "Наша Наташа" будет доступен на русском, испанском, английском и португальском языках. "Возможно, фильм увидят люди, которые не знают меня, которые не связаны с Аргентиной, Уругваем или Россией. И они тоже поймут его, потому что он рассказывает о мечтах - мечтах детства и мечтах женщины, которая идет своим путем", - отметила Орейро.

Любовь длиной в 20 лет

Орейро впервые посетила Россию в 2001 году. "Когда я только начинала музыкальную карьеру, звукозаписывающая компания предложила мне петь на английском, чтобы стать популярной в США. А я сказала, что мне это не интересно, я буду петь на испанском и поеду в Россию", - вспоминает певица.

"Это не было тем случаем, когда актриса приезжает в страну, где ее знают благодаря сериалу, с рабочими интересами. Это история девочки, которую зацепила Россия и которая захотела узнать эту страну и ее культуру, - подчеркнула она. - Когда я впервые приехала в Россию, я почувствовала себя своей, я не ощущала ни культурных различий, ни географических. За 20 лет у меня появилось там много настоящих друзей. Все это показано в фильме".

В июне в интервью ТАСС Орейро сообщила, что подала документы на получение российского гражданства.

Создатели документальной ленты нашли разгадку этой связи латиноамериканской дивы, ставшей "нашей Наташей", в детстве. "Фильм приводит к тому, что все связано с детством. То, что происходит с нами в детстве, остается в нашем сердце на всю жизнь. Именно так случилось с моими поклонниками в России: я как бы сопровождала их с детства", - пояснила артистка.

В основу фильма легло масштабное российское турне, которое Орейро совершила в 2014 году, проследовав на поезде через города Сибири. Также показаны кадры ее поездок в Польшу, Чехию, Израиль, Чили, Филиппины, Италию и другие страны, где звезду принимают не менее горячо.

Фильм включает беседы с родителями, сестрой, мужем, друзьями Орейро. Впервые артистка решила рассказать о личном. "Свадьба, рождение сына - вещи, которые я никогда не хотела выносить на публику, потому что стараюсь оградить свою личную жизнь. Но этот фильм мне показался подходящим моментом, чтобы поделиться этим в правильном формате", - заметила Орейро.

Русские корни

Мартина Састре, с которым Орейро давно дружит и прежде работала на съемках мюзикла "Мисс Такуарембо", в проект привела история его семьи. Бабушка и дед уругвайского режиссера - выходцы из России.

"В поездки в Россию я всегда зову с собой родственников и друзей, потому что хочу, чтобы они познакомились с этой страной. Собираясь в такой масштабный тур, еще и на поезде, я захотела задокументировать это. Когда я пригласила Мартина, его бабушка, которой уже было много лет, очень обрадовалась, что ее внук вернется в Россию", - рассказала Орейро.