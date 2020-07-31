Выставку к 130-летию архитектора Константина Мельникова перенесли на 2021 год

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Масштабную выставку и конференцию, посвященные архитектору Константину Мельникову и приуроченные к 130-летию со дня его рождения, перенесели на 2021 год. Об этом сообщила ТАСС директор Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева Елизавета Лихачева.

"К 130-летию архитектора мы подготовили юбилейную программу, но по понятным причинам запланированные мероприятия не могут состояться в этом году. Мы переносим масштабную выставку и международную конференцию, посвященные Константину Мельникову, на следующий год. В рамках выставки мы планировали показать значительную часть его наследия в подлинниках из нашей коллекции", - рассказала Лихачева.

Мельников широко известен как автор своего собственного дома в Кривоарбатском переулке, однако, как отметила собеседница агентства, по его проектам было реализовано 11 зданий, сохранившихся до настоящего времени. "Имя Мельникова хорошо знают за пределами России. Музей архитектуры музеефицировал Дом Мельникова, и мы сейчас продолжаем заниматься его спасением и сохранением. Несмотря на вынужденные переносы, 3 августа, в день рождения Константина Степановича, мы проведем пресс-тур по сохранившимся постройкам Мельникова в Москве и попытаемся привлечь внимание общественности к сохранению их в камне", - добавила директор музея.

Архитектор Константин Мельников родился в 1890 году в Москве. Его дебютом стал авангардный деревянный павильон "Махорка" на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 года в Москве (не сохранился). Всемирную известность Мельникову принес в 1925 году проект павильона СССР на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже (не сохранился) и его последующие проекты рабочих клубов и гаражей необычной формы.

Экспериментальный жилой дом-мастерская в Кривоарбатском переулке - одно из самых ярких произведений архитектора, выдающийся памятник архитектуры XX века. Является одним из наиболее известных жилых строений Москвы 1920-х годов. Он отличается новаторскими конструктивными особенностями, уникальной художественной формой. В 2014 году дом получил статус объекта культурного наследия федерального значения и филиала Государственного музея архитектуры имени Щусева. Также среди работ Мельникова - клубы заводов "Каучук" и Дорогомиловского химического завода (Дорхимзавода), дом культуры им. Русакова, где сейчас располагается Театр Романа Виктюка, Подмосковный клуб фарфорового завода в Ликино-Дулево и ряд других.