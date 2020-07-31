Якубович из-за пандемии отказался от пышного празднования своего 75-летия

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ, телеведущий Леонид Якубович планирует отметить свой 75-й день рождения с семьей. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу.

"Я собираюсь праздновать юбилей в семейном кругу. Зная о том, что сейчас в стране серьезная эпидемиологическая обстановка, я решил отказаться от широкого празднования", - поделился Якубович.

Ранее в интервью ТАСС телеведущий рассказал, что написал книгу, в которую вошли рассказы об афганской, чеченских войнах и кампании в Косово, а также стихи, в том числе изложение "в стиле басен Крылова Уголовного кодекса РФ".

Помимо этого, Якубович подготовил комедийную пьесу "Любовник для моей жены" и киносценарий, подробности которого он пока предпочел не раскрывать.

Из биографии

Леонид Якубович родился 31 июля 1945 года в Москве. Окончил МИСИ по специальности "инженер по вентиляции и кондиционированию воздуха" в 1971 году. После окончания института в 1971-1977 годы работал на автозаводе им. Лихачева (ЗИЛ), в 1977-1980 годы - в пусконаладочном управлении ЗИЛа, затем в специализированном монтажно-наладочном управлении треста "Мосмеханмонтаж".

Во время учебы в институте играл в КВН за команду МИСИ.

С конца 1970-х годов начал заниматься литературной деятельностью, писал тексты и сценарии для телепередач "А ну-ка, девушки!", "А ну-ка, парни!". В 1980 году стал членом Профессионального комитета московских драматургов.

В 1980-е годы работал аукционистом, ведущим конкурсов, фестивалей. В 1988 году провел первый в СССР конкурс красоты "Московская красавица". В 1991 году был приглашен на роль нового ведущего телепередачи "Поле чудес" вместо Владислава Листьева. Является бессменным ведущим игры на протяжении 24 лет.

Якубович увлекается авиацией, в 1990-х годах окончил Калужское авиационное летно-техническое училище, в 2002 году - авиационное училище и учебно-тренировочный центр в Быково, где получил сертификат пилота третьего класса коммерческой авиации с правом управления самолетом ЯК-40 в качестве второго пилота.