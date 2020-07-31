Росгосцирк организует акцию к 90-летию со дня рождения артиста Олега Попова

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Росгосцирк 31 июля организует акцию "Луч солнца" в память о народном артисте СССР Олеге Попове. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе цирка.

"Реприза "Луч" Олега Попова - одно из высших достижений мировой клоунады, это шедевр. И исполнял ее Олег Константинович настолько душевно и трогательно, что зал замолкал. И молчание это было дороже оваций. В память о гениальном артисте мы хотим показать, что луч его солнца продолжает светить в цирках нашей компании. И призываем коллег по всему миру присоединиться к акции", - привели в пресс-службе слова генерального директора Росгосцирка Владимира Шемякина.

Акция памяти начнется в 12:00 по московскому времени в самарском цирке, который носит имя Олега Попова, и пройдет в цирках по всей стране. Завершится путешествие "Луча солнца" в цирке Ростова-на-Дону, где в 2016 году состоялось последнее выступление Олега Попова в рамках его программы "Пусть всегда будет солнце".

Также артисты Росгосцирка поддержат акцию флешмобом в социальных сетях.

Воспоминания членов семьи и коллег

"В жизни мой муж тоже был очень солнечный человек с прекрасным юмором. Я с ним была 28 лет, и я никогда не видела его в плохом настроении", - рассказала ТАСС жена артиста Габриэлла Попова.

"Олег Попов - это уникальное явление в нашем цирке. Он не просто делал репризы, он участвовал в спектаклях, играл драматические роли в цирке, снимался в кино. Талант его был многогранен", - поделился народный артист России Евгений Майхровский.

Председателю совета ветеранов Росгосцирка Тамаре Вартановой довелось быть участницей программы Олега Попова. "Работать с ним в одном коллективе было просто прекрасно. И я могу сегодня сказать, что это были самые счастливые годы в моей жизни. Он как никто другой уважал и ценил свой коллектив артистов, которые работали под его руководством", - вспомнила Вартанова.

По словам заслуженного артиста Республики Северная Осетия - Алания Алана Бутаева, Олег Попов очень любил мастерить что-либо своими руками. "Сам изготавливал реквизит для работы в манеже, сам ремонтировал и восстанавливал, если случалась какая-нибудь поломка. Говорил, для клоуна очень важно уметь все делать своими руками", - поделился Бутаев.

Народный артист России Анатолий Марчевский отметил, что гастроли Попова в Европу имели не только культурную, но и политическую важность. "На него, как и на других артистов той программы, была возложена важная миссия - нужно было ярко, достойно представить отечественную культуру на мировой арене. Это было важно еще и по политическим соображениям. Можно сказать, что именно после этих гастролей Европа открылась для советского цирка. Европейские импресарио стали обращать внимание на наших артистов и в дальнейшем охотно приглашать на гастроли", - рассказал Марчевский.

Солнечный клоун

Выпускник государственного училища циркового искусства Олег Попов карьеру в цирке начинал с эквилибристики. В 1951 году дебютировал в качестве коверного клоуна. Создал яркий артистический образ - веселый парень с соломенными волосами в широких полосатых штанах и клетчатой кепке. В своих номерах артист традиционно использовал элементы эквилибристики, акробатики, жонглирование, пародирование, буффонаду и эксцентрику.

В 1991 году Олег Попов уехал в Германию. Жил в баварском городе Эглофштайн (Верхняя Франкония) вместе со своей супругой, тоже артисткой цирка Габриель, выступал в зарубежных цирках под псевдонимом "Счастливый Ганс".

Летом 2015 года впервые после 24 лет, проведенных в Европе, посетил Россию. Выступил в Сочи на церемонии вручения международной цирковой премии "Мастер".

Умер 2 ноября 2016 года во время гастролей в Ростове-на-Дону. Похоронен 9 ноября 2016 года в Эглофштайне (федеральная земля Бавария, Германия).