Исследование: роман "Гарри Поттер и философский камень" стал самым цитируемым из саги

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Роман "Гарри Поттер и философский камень" цитируют в два раза чаще, чем любую другую часть саги Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике, а имя героя во всех книгах серии встречается более 18,5 тыс. раз. Об этом свидетельствуют данные исследования книжного сервиса MyBook.

"Специально ко дню рождения Гарри Поттера, который, как и день рождения его создательницы Джоан Роулинг, отмечается 31 июля, MyBook проанализировали все книги сказочной саги в переводе Марии Спивак и выяснили, какие слова встречаются в них больше всего, имена каких героев упоминаются чаще остальных и становятся ли книги мрачнее к финалу", - рассказали ТАСС в пресс-службе сервиса со ссылкой на собственное исследование.

Имя главного героя фигурирует в семи частях саги более 18,5 тыс. раз, имена его друзей - Гермионы и Рона - встречаются почти в три раза реже. В десятку самых популярных слов серии вошли имена волшебника Думбльдора (Дамблдора) и главного злодея саги Вольдеморта (Волан-де-Морта). Нередко на страницах романа встречаются слова, связанные с колдовством, а также главные локации волшебного мира, в том числе замок Хогвартс и министерство магии.

"Самой популярной книгой серии оказался роман "Гарри Поттер и философский камень". Его цитировали приблизительно в два раза чаще, чем любую другую часть", - отметили в сервисе.

Наиболее популярной цитатой из всех книг стала фраза "не наши способности, но наш выбор отражает нашу истинную сущность", сказанная Думбльдором (Дамблдором) именно в этом романе. Читатели также оценили еще одну реплику директора школы из этой же части: "Шрамы бывают полезны. У меня, например, шрам над левым коленом - в точности схема лондонской подземки", и цитату Рона Уизли из этой же книги: "Даже в мечтах не стоит наглеть".

"Также было подсчитано, как часто в каждой книге о Гарри Поттере встречаются слова с негативной окраской, такие как "смерть", "убивать" и "злой". Выяснилось, что в первой части саги их количество - 142, во второй - 109, в третьей - 239, в четвертой - 281, в пятой - 409, в шестой - 431, в седьмой - 608. Таким образом, можно сделать вывод, что каждая следующая книга о мальчике-волшебнике мрачнее и печальнее предыдущей, а последняя часть серии больше чем в четыре раз опережает первую книгу о Гарри Поттере по количеству негативных слов", - заключили в исследовании.