Золотые ворота во Владимире открылись для посещения после снятия ограничений

ВЛАДИМИР, 31 июля. /ТАСС/. Золотые ворота во Владимире XII века, которые являются символом Владимира и памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, начали принимать посетителей, допуск в музей был приостановлен из-за пандемии с 18 марта. Об этом в пятницу сообщила журналистам генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова.

В конце июня руководство музея-заповедника заявило о том, что из-за невозможности организовать отдельный вход и выход Золотые ворота не могут быть открыты для посетителей в период действия ограничений, связанных с распространением коронавируса.

"С сегодняшнего дня открываются Золотые ворота. Это самый "тяжелый" объект музея-заповедника, потому что нужно было взять на работу дополнительного человека, а с учетом того, что многие наши смотрители имеют возраст 65+, и мы их не можем допускать на работу, музею пришлось взять временно сотрудников на работу. Это делается для того, чтобы организовать безопасное посещение Золотых ворот и разводить потоки <…>, но отказаться от показа Золотых ворот мы для себя посчитали невозможным - все-таки это символ города", - сказала Мельникова.

Ранее руководитель музея сообщила ТАСС, что для того, чтобы обеспечить разведение потоков посетителей, в Золотых воротах была установлена система оповещения хранителей и экскурсоводов.

Музей-заповедник начал открывать свои экспозиции с 27 июня. По словам Мельниковой, за это время с учетом действующих ограничений его посетило 72,6 тыс. человек, это минимум в четыре раза меньше, чем в аналогичные периоды прошлых лет.

О Золотых воротах и музее

Золотые ворота - выдающийся памятник древнерусской архитектуры. Построены в 1164 году при князе Андрее Боголюбском как главная боевая и проездная башня крепости. Из пяти внешних ворот крепости уцелели одни - Золотые. Здание представляет собой высокую башню, прорезанную 14-метровым сводом с арочной перемычкой посередине, оно расположено в исторической части города и разделяет транспортные потоки центральной улицы Владимира.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в трех городах: Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, двух селах - Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.