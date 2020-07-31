Новый роман "Непобедимое солнце" Виктора Пелевина выйдет в продажу 27 августа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Новый роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце" поступит в продажу 27 августа, подробности книги пока не разглашаются, сообщает в пятницу издательство "Эксмо".

"Издательство "Эксмо" и крупнейший сервис электронных и аудиокниг "Литрес" представляют новый роман Виктора Пелевина "Непобедимое солнце". Книга появится в продаже 27 августа", - рассказали в издательстве. Роман будет также доступен в электронном и аудиоформате на сервисе "Литрес". О подробностях новой книги Пелевина издатели обещают сообщить ближе к дате выхода.

Российский писатель Пелевин считается одним из самых ярких авторов конца ХХ - начала ХХI века. За свою дебютную книгу - сборник рассказов "Синий фонарь" 1991 года - он получил "Малую Букеровскую премию", с тех пор практически каждая его книга становится событием в литературном мире. Наиболее известными произведениями стали романы "Чапаев и пустота" (1996) и "Generation П" (1999).

Он также написал романы "Омон Ра", "Любовь к трем цукербринам", "S.N.U.F.F.", "Бэтман Аполло", "Empire V", "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами", "Жизнь насекомых" и др. Несмотря на огромную популярность, Пелевин не появляется на публике и не дает интервью. Он неоднократно становился номинантом премии "Большая книга", но на вручение не приходил. В этом случае организаторы ставили на сцену его картонную фигуру.