СМИ: Ди Каприо снимет сериал по роману-утопии Олдоса Хаксли

ТАСС, 31 июля. Актер Леонардо Ди Каприо выступит исполнительным продюсером сериала "Остров" по одноименному роману Олдоса Хаксли об утопическом обществе в Индийском океане. Об этом сообщил в четверг американский журнал Variety .

По сюжету книги британский журналист проникает на изолированный вымышленный остров Пала, где были обнаружены богатые запасы нефти. Его цель заключается в том, чтобы склонить королеву существующего здесь небольшого государства к заключению эксклюзивного контракта на добычу полезных ископаемых с богатым промышленником. На острове главный герой обнаруживает необычное общество, которое стремится жить в гармонии с природой, ограничивает развитие технологии, практикует медитацию и гипноз. Журналист проникается образом жизни островитян, однако понимает, что стремящиеся завладеть нефтью промышленники и воинственные соседи не позволят существовать мирно небольшому королевству.

Роман "Остров" был написан в 1962 году, спустя 30 лет после антиутопии "О дивный новый мир". Хаксли возвращается к идеям, высказанным в более раннем произведении, и отчасти переосмысливает их с учетом опыта прошедших лет, в том числе Второй мировой войны. Также писатель привносит в жизнь утопического общества элементы, вдохновленные культурой 1960-х годов, например, использование психотропных веществ для достижения просветления.

Производством сериала займется основанная Ди Каприо компания Appian Way Productions. Сроки выхода сериала, а также платформу, на которой он будет показан, журнал не называет.