Исследование: Веласкес мог написать картину "Менины" с помощью камеры-обскуры

МАДРИД, 31 июля. /ТАСС/. Одна из самых знаменитых картин в мире "Менины" могла быть написана испанским художником Диего Веласкесом (1599-1660) с помощью камеры-обскуры. Такой вывод содержится в исследовании, которое длилось 20 лет, его результаты были опубликованы Политехническим университетом Каталонии.

Во главе работы стоял архитектор и профессор Мигель Усандисага, который провел анализ картины с помощью системы автоматизированного проектирования. Как считает исследователь, "перспективное изображение и общие черты полотна были нарисованы Веласкесом с помощью камеры-обскуры".

В исследовании также упоминается копия картины "Менины", хранящаяся в усадебном доме Кингстон-Лейси в Англии. "После некоторой модификации и изменения положения камеры Веласкес спроецировал маленькую картину на более крупный чистый холст и набросал общие черты картины, - уточняет Усандисага. - А затем завершил большое полотно. В конце он поручил своему зятю Хуан Мартинесу дель Мазо скопировать изображения большой картины поверх маленькой, и они ее продали".

Таким образом, работа "Менины", которая хранится в Великобритании - "это не репродукция картины Веласкеса, сделанная Мартинесом дель Мазо, как считалось исторически, она также не является наброском Веласкеса, сделанным до написания большой картины, как считают некоторые современные исследователи". "Усандисага полагает, что речь идет об "изобразительном негативе" большой картины, работе, начатой Веласкесом и завершенной учеником, поэтому авторство [принадлежит] двум художникам", - говорится в исследовании.

Диего Веласкес является крупнейшим представителем мадридской школы времен золотого века испанской живописи, он также был придворным живописцем короля Филиппа IV. Картина "Менины" была написана в 1656 году. Сейчас она хранится в музее Прадо в Мадриде.