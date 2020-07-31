Hurts выпустили клип на новый сингл Somebody

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Британская группа Hurts выпустила клип на свой новый сингл Somebody. Он опубликован на официальном канале группы.

Композиция войдет в альбом Faith, который будет представлен 4 сентября. Как сообщила пресс-служба организатора концертов, агентства Pop Farm, Hurts в 2021 году приедут в Россию с гастрольным туром в поддержку пятой студийной пластинки.

"В поддержку пластинки в феврале и марте 2021 года Hurts дадут два десятка концертов в городах Дальнего Востока, Сибири, Центральной России, также группа впервые посетит Алматы в Казахстане и Баку в Азербайджане. Завершится тур двумя концертами в Москве в клубе Adrenaline Stadium", - рассказали организаторы турне.

Faith станет первым альбомом группы за три года. В концертном агентстве напомнили, что коллектив на данный момент представил четыре сингла с него: Voices, Suffer, Redemption и Somebody.

Группа Hurts основана в 2009 году в Манчестере Тео Хатчкрафтом и Адамом Андерсоном. Первые пластинки коллектива - Happiness и Exile - попали в десятку лучших альбомов в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польше и Финляндии.