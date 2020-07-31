Любимова: главный драмтеатр Волгограда станет центром притяжения молодежи

ВОЛГОГРАД, 31 июля. /ТАСС/. Главный драматический театр Волгограда, который горожане знают как Новый экспериментальный театр (НЭТ), станет центром притяжения талантливой молодежи, сообщила в пятницу в ходе рабочей поездки в Волгоградской область министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Я вижу, как региональная власть переживает за судьбу учреждения, и те идеи, которые сегодня были озвучены - по включению театра в масштабный проект комплексного благоустройства - позволят ему стать местом притяжения талантливой молодежи", - приводит слова министра культуры РФ ее пресс-служба.

В администрации Волгоградской области отметили, что Ольга Любимова вместе с губернатором Андреем Бочаровым рассмотрели задачи по кардинальному переоснащению и реконструкции НЭТ. Поэтапный план модернизации культурной площадки рассчитан до 2023 года. "Ольга Любимова и Андрей Бочаров осмотрели главный зрительный зал и сцену театра НЭТ, обсудили вопросы создания более комфортных условий для зрителей и артистов. Глава региона представил министру планы по дооснащению площадки самым современным оборудованием и заручился ее поддержкой", - сообщили в областной администрации.

По словам Любимовой, Минкультуры России проработает возможность включения отдельных мероприятий в национальный проект "Культура".

Построенное в 1915 году здание было незначительно разрушено в период Сталинградской битвы. В августе 1952 года состоялось открытие обновленного помещения, после этого масштабная реконструкция не проводилась. В 2014 году в помещении НЭТ были оборудованы новая малая сцена-трансформер, зрительный зал на 80 мест, служебные помещения, с 2018 года руководством Волгоградской области реализуется поэтапный план модернизации здания театра с обеспечением соблюдения единого архитектурного стиля и цветовой гаммы центральной части города-героя. До конца 2021 года планируется укрепить фундамент, заменить наружные сети, привести в порядок кровлю и фасад театра, а также благоустроить прилегающую территорию, до 2023 года будут проведены все работы внутри здания.

Планы по реализации в регионе профильных национальных и региональных проектов были рассмотрены во время встречи Любимовой и Бочарова в июне этого года. В ходе рабочей поездки министр культуры РФ приняла участие в открытии ключевого объекта мемориального комплекса на Мамаевом кургане — монумента "Родина-мать зовет!", было принято решение о продолжении совместной работы по развитию мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Также Ольга Любимова поддержала создание в здании ЦУМ современного культурного кластера, а также уделила особое внимание проекту создания Дома детства, который после реконструкции здания разместится в бывшем кинотеатре "Победа".