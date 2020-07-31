Охлобыстин выпустил фэнтези-повесть о Союзе советских эльфийских республик

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин написал книгу "Дом солнца", куда вошла фэнтези-повесть о советских реалиях. Об этом Охлобыстин сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

"Книга состоит из двух частей, это "Дом солнца", то, из чего сделали потом сценарий (к фильму "Дом солнца" - прим. ТАСС), а вторая повесть очень странно родилась, и это не повесть совсем, а начало романа в очень странном жанре. Это фантастическая сага о Союзе советских эльфийских республик, она не закончена, это бесконечная история может быть", - рассказал автор книги.

Первая же повесть "Дома солнца" рассказывает о хиппи в СССР 1970-х годов, о любви между молодым парнем по прозвищу Солнце и девушкой Сашей из привилегированной семьи.

По словам заместителя директора департамента по специальным проектам издательства "АСТ" Игоря Воеводина, первый тираж книги "Дом солнца" составляет 10 тыс. экземпляров. "Уже завтра тираж книги поедет по городам нашей страны, появится в интернет-магазинах", - сказал он.

Книга в жанре хоррор

Охлобыстин также сообщил, что напишет свой первый роман в жанре хоррор.

"Я доделаю роман "Тот", это проба пера в жанре хоррор. Я задался вопросом, вообще можно русского человека напугать или нет? А потом, может быть, я вернусь к "Магнфикусу, последняя книга будет в 90-х годах", - рассказал он.