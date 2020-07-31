Премьеру фильма "Цой" Алексея Учителя перенесли на сентябрь

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Выход фильма "Цой" режиссера Алексея Учителя перенесли на неделю: с 27 августа на 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба компании Sony Pictures, которая является прокатчиком картины.

"Спешим сообщить, что новый фильм Алексея Учителя "Цой" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября (а не 27 августа, как сообщалось ранее)", - говорится в сообщении пресс-службы.

21 июня лидеру группы "Кино" Виктору Цою исполнилось бы 58 лет. Он погиб 15 августа 1990 года. В фильме будут показаны вымышленные события июля и августа того года. Главный герой - водитель "Икаруса", участвовавший в смертельном для Цоя ДТП. Главные роли в картине сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник.

Съемки картины проходили в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях. К разработке сценария Учитель приступил почти 10 лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским, а финальная версия сценария написана молодым сценаристом Саввой Минаевым. Ранее фильм носил рабочее название "47".