Министр культуры России проверила готовность волгоградских музеев к открытию

ВОЛГОГРАД, 31 июля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова проверила в пятницу готовность учреждений культуры Волгограда к открытию, сообщили в пресс-службе министерства.

"Любимова в ходе рабочей поездки в Волгоградскую область посетила учреждения культуры региона и проверила их готовность к открытию. Музеи и выставочные пространства станут доступными для посетителей с 1 августа", - говорится в сообщении. Уточняется, что при посещении вновь открывшихся пространств необходимо будет соблюдать все требуемые меры безопасности: носить маску и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м, измерять температуру тела бесконтактным способом и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

В частности министр осмотрела экспозицию музея-панорамы "Сталинградская битва". Она напомнила о том, как важно хранить память о событиях военных лет и делать музейные пространства все более доступными и интересными для людей. Музей-панорама "Сталинградская битва" является одним из таких примеров и востребованным местом среди жителей и гостей города: ежегодно его посещают более 700 тыс. человек.

"Это неплохой показатель и, уверена, что сотрудники очень ждут встречи с посетителями после вынужденной приостановки деятельности учреждения. Например три объекта музея-заповедника "Сталинградская битва" возобновят работу с 1 августа, в числе которых и музей-панорама", - цитирует пресс-служба Любимову.

Также министр совместно с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым посетила выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств им. Ильи Машкова на улице Чуйкова, где с 1 августа посетители смогут увидеть долгожданную экспозицию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Люди соскучились по привычному формату существования в музейном пространстве. Возможность снова прийти в галерею - это очень ценно. Тем более, что здесь создана уникальная коллекция произведений искусства и экспонатов мирового уровня - это большой праздник", - сказала Любимова.

Сотрудничество с регионом

Министр культуры РФ отметила, что наконец-то в Год Памяти и Славы, объявленный президентом России, начинают свою работу экспозиции, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В свою очередь губернатор Волгоградской области Бочаров подчеркнул успехи совместной работы региона и ведомства.

"Мы продолжаем очень конструктивное сотрудничество с Министерством культуры РФ. Поддерживаем настрой на развитие региональных форм сотрудничества, взаимодействие региона и центральных культурных пространств. Поддерживаем позицию министерства по приведению в надлежащее состояние объектов культуры федерального и регионального значения, без которых нельзя говорить о многообразии культуры в стране", - приводятся в сообщении его пресс-службы слова губернатора.

Бочаров также добавил, что Волгоградская область выполняет в полном объеме все свои обязательства и совместно с министерством культуры готовится к реализации новых серьезных проектов.