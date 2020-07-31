Анастасия Ивлеева вернется в качестве ведущей на шоу "Орел и Решка"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Блогер Анастасия Ивлеева вновь станет ведущей шоу "Орел и Решка" на телеканале "Пятница!". Поклонники оставили более полумиллиона комментариев в Instagram, чтобы вернуть ее в передачу, сообщает пресс-служба канала.

"27 июля блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева в шутку попросила своих 17,5 млн подписчиков оставить как минимум 500 тыс. комментариев с хэштегом #настюшкуврешку в Instagram-аккаунте телеканала "Пятница!", чтобы вновь стать ведущей "Орла и Решки". Комментарии начали появляться на странице канала с динамикой 10 тыс. в минуту, и за считанные часы их количество превысило 500 тыс. На волне такой народной любви руководство телеканала и команда проекта приняли решение вернуть Ивлееву в шоу", - рассказали в пресс-службе.

По словам продюсера и гендиректора канала "Пятница!" Николая Картозии, чьи слова привели в пресс-службе, впервые ведущего на новый сезон выбрал не совет продюсеров, а сотни тысяч зрителей. "Мне нравится такое свободное волеизъявление. Ивлеева - наш претендент!", - добавил он.

Съемки нового сезона планируется начать тогда, когда в мире стабилизируется эпидемиологическая ситуация и ограничения по перемещению будут сняты. На данный момент канал ищет соведущего для Ивлеевой, не исключено, что канал обратиться за помощью к поклонникам проекта при его выборе.

"Орел и решка" - трэвел-шоу, в котором два ведущих посещают иностранный город. Они кидают монетку, после чего кому-то выпадает провести время в путешествии, потратив $100, а кому-то - золотая банковская карта, по которой не ограничен лимит трат.