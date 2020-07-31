Сергей Гармаш ушел из "Современника"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ Сергей Гармаш выступил на закрытом сборе труппы театра "Современник" с заявлением о своем уходе. Об этом ТАСС сообщил источник в театре.

"Действительно, Гармаш ушел из театра. В пятницу в театре "Современник" состоялся закрытый сбор труппы, на котором выступил Сергей Гармаш. Он зачитал письмо, в котором сообщил, что ушел из театра", - сказал источник.

Так, по информации источника, в тексте письма Гармаш негативно отзывался о проектах, поставленных при новом руководстве, в частности, о "Диалогах "Современника". Война и мир" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Также Гармаш указывал на притеснение работников театра, "прекрасных профессионалов, отдавших театру десятилетия жизни".

Среди причин ухода он назвал невозможность выполнить данное им обещание после смерти предыдущего художественного руководителя Галины Волчек. "Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу", - поделился он. Как сообщил источник, после того, как было зачитано письмо, в театре пять минут стояла тишина.

ТАСС запросил комментарии руководства театра и Сергея Гармаша.

Галина Волчек вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками Школы-студии МХАТ приняла участие в создании театральной студии, положившей начало Московскому театру "Современник". В 1972 году, два года спустя после ухода из "Современника" Ефремова, Волчек была выбрана труппой худруком. Виктор Рыжаков был назначен на пост художественного руководителя театра "Современник" 9 января после смерти Волчек 26 декабря 2019 года.