Новый проект дирижера Михаила Голикова станет участником фестиваля к 250-летию Бетховена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Музыкальный проект дирижера Михаила Голикова Digital Orchestra by Golikov станет участником международного онлайн-фестиваля Classic@Home-BEE250VEN, приуроченного к 250-летию немецкого композитора Людвига ван Бетховена, который начнется 1 августа. Об этом сообщил в пятницу ТАСС автор проекта, российский дирижер Михаил Голиков.

"Я рад, что мои коллеги в Германии, Фёдор Елесин, который является автором этого [Classic@Home-BEE250VEN ] фестиваля, не испугались всей непростой ситуации, в Европе она сейчас тоже очень непростая и по-прежнему все закрыто, и возможности собираться музыкантам практически нет даже для репетиционного формата. Он не испугался этого и твердо решил проводить фестиваль, который будет идти на протяжении всего августа. И для нас, для премьеры проекта Digital Orchestra, я считаю, - это очень правильное и хорошее дело, потому что таким образом мы уже с этой площадкой стали совместными участниками Digital Orchestra, поскольку это действительно тот проект, который не может иметь границ", - рассказал он.

Первое выступление Digital Orchestra by Golikov зрители увидят 21 августа на онлайн-платформе фестиваля. Всего оркестр исполнит пять симфоний в рамках Classic@Home-BEE250VEN. Музыкальный состав Digital Orchestra будет постоянно меняться: бетховенские симфонии сыграют музыканты Большого, Мариинского и Михайловского театров, Национального филармонического оркестра России, Международного оркестра "Таврический", Государственного симфонического оркестра Ленинградской области и других известных коллективов Петербурга и других регионов, а также зарубежные артисты. Записи симфоний проходят в разных локациях Петербурга. Так, в пятницу музыканты сыграли Симфонию № 6 (Пасторальную) в арт-пространстве Design district DAA. Оркестр окружали огромные стога сена, передающие атмосферу композиции - гармонии человека и природы.

Авторы Digital Orchestra в будущем планируют создать в рамках проекта образовательные программы. "Мы будем развивать эту площадку в сторону образовательных, просветительских программ. Безусловно, одним из важных контентов, которые мы будем обязательно размещать на сайте и который мы будем тоже поддерживать, - это общение между музыкантами и зрителями. Это будут какие-то видеоблоги, какие-то истории из профессионального музыкантского закулисья, чтобы люди могли чуть-чуть перешагнуть за рамку сцены и познакомиться с жизнью музыканта изнутри", - рассказал Голиков. Проект предполагает развитие цифрового пространства для творчества и освоение онлайн-форматов в классической музыке.

Международный онлайн-фестиваль Classic@Home-BEE250VEN пройдет 1-30 августа. За месяц 250 музыкантов из разных стран сыграют более 40 концертов. На площадке фестиваля зрители увидят выступления скрипачки Патриции Копачинской, скрипача Дайсин Касимото, пианиста Николая Луганского, а также итальянского камерного ансамбля Quartetto di Cremona и других исполнителей из США, стран Европы и Азии. В программу фестиваля войдут произведения разнообразных музыкальных жанров, в которых работал Бетховен.