Фестиваль искусств им. Чайковского в Клину открылся премьерой спектакля "Ч+Ч"

КЛИН /Московская область/, 31 июля. /ТАСС/. Мировая премьера музыкально-драматического спектакля "Ч+Ч", посвященного 180-летию со дня рождения композитора Петра Ильича Чайковского и 160-летию со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова, открыла VI Фестиваль искусств им. П. И. Чайковского в подмосковном Клину. Мероприятие стало первым масштабным культурным событием в регионе с начала пандемии коронавируса.

"Клин снова звучит после долгих месяцев ограничений. Для всех нас это как глоток свежего воздуха. Артисты скучали по зрителям и выступлениям, а мы - по живой, настоящей музыке", - отметил в видеообращении губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Это первый фестиваль, которым открывается фестивальная жизнь в России, с большими именами, с нашими мэтрами", - добавила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Воробьев поблагодарил народного артиста СССР Юрия Башмета, который в этом году принял художественное руководство смотром. "Его имя - это всегда самая высокая планка и успех", - подчеркнул глава Подмосковья. Фестиваль проходит при поддержке федерального и регионального министерств культуры.

Хотя пандемия не повлияла на программу смотра, она заставила в два раза сократить количество зрителей: в этом году Большая поляна Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского вмещает лишь 600 мест против 1,2 тыс. в прошлые годы. Преданных почитателей искусства не смог напугать даже начавшийся дождь.

Два гения

В первый вечер фестиваля камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Башмета и артисты театральной труппы музея-заповедника "Мелихово" "Чеховская студия" поведали зрителям историю взаимного восхищения двух гениев - через музыку Чайковского и отрывки из сочинений Чехова. Переписку мэтров отечественной культуры читал народный артист России Сергей Гармаш.

"Я читал переписку Чехова, но давно, о его дружбе с Чайковским не помнил", - признался журналистам Гармаш. Он рассказал, что это его второе публичное выступление после долгого перерыва, связанного с пандемией. "Первое было также вместе с Башметом - на Мамаевом кургане 24 июня", - заметил он.

Для Башмета же это выступление стало вторым за день: накануне официального открытия он вместе с камерным ансамблем "Солисты Москвы" дал специальный концерт для врачей и волонтеров, борющихся с пандемией коронавируса.

Фестиваль продлится до 9 августа, в нем примут участие Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", Большой симфонический оркестр им. Чайковского под управлением Владимира Федосеева, Всероссийский юношеский симфонический оркестр, солисты музыкального театра "Геликон-опера", премьеры Большого и Мариинского театров, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Евгений Миронов, Елизавета Боярская.