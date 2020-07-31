Верхний сад Петергофа закрылся до 2024 года на реставрацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Верхний сад дворцово-паркового ансамбля Петергофа закрылся в пятницу на реставрацию, после которой вновь откроется для публики лишь в 2024 году. До этого времени туристы смогут проходить к Большому Петергофскому дворцу и Нижнему парку только через транзитный проход, сообщили журналистам в дирекции Государственного музея-заповедника "Петергоф", уточнив, что реставрация затронет в том числе фонтаны "Дубовый" и "Межеумный".

"Последняя реставрация по ним проводилась более 50 лет назад. Эти конструкции изношены, много протечек в системах фонтанов. Поэтому необходимо выполнить реставрационные работы", - сказала начальник службы реставрации, реконструкции и капитального ремонта ГМЗ "Петергоф" Юлия Рожкова.

Фонтаны "Дубовый" и "Межеумный", сооруженные в 1730-х годах и украшенные архитектором Растрелли, часто меняли свой внешний облик, однако в последнее время выявилась необходимость их реставрации. "Дубовый" известен тем, что со времен императрицы Елизаветы Петровны в его бассейне ежегодно 1 августа (14 августа по новому стилю) совершался ритуал водосвятия и окропления святой водой полковых знамен всех военных частей, расположенных в Петергофе. Традиция возрождена в наши дни.

Проблемы с дренажной системой в Верхнем саду приводят к переувлажнению территории, поэтому специалистами разработан план ремонта дренажно-ливневой канализации, который затронет существующую систему зеленых насаждений. Ремонт водоподводящей системы к Нижнему парку будет выполнен к началу следующего сезона фонтанов.

Об истории сада

Верхний сад, планировка которого была разработана лично Петром Великим, - объект культурного наследия федерального значения. При Петре I он выполнял одновременно парадные и хозяйственные функции: в нем выращивали овощи и фрукты, пряные травы и лекарственные растения, а в прудах, служивших накопителями воды для фонтанов, разводили рыбу. Планировка сада площадью в 14 га почти не изменилась со времен Петра, но со второй половины XVIII века он приобрел облик регулярного парка, в нем появились фонтаны.

Государственный музей-заповедник "Петергоф" ежегодно принимает около 5 млн туристов, в том числе порядка 40% иностранцев, которые приезжают посмотреть на всемирно известные фонтаны. В состав ГМЗ "Петергоф" входят более 30 музеев в четырех пригородах Санкт-Петербурга. Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, включает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году.