Максимальное число людей в экскурсионных группах в музеях Москвы увеличили до 20 человек

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Максимальное число людей в экскурсионных группах в музеях Москвы увеличили с пяти до 20 человек. Об этом говорится в приказе департамента культуры столицы, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Музеи столицы возобновили работу с очным пребыванием посетителей 16 июня. С этого числа максимально допустимая численность экскурсионных групп не превышала пяти человек.

"Допускается проведение индивидуальных экскурсий, а также групповых экскурсий с количеством посетителей не более 20 человек при условии соблюдения социального дистанцирования", - говорится в приказе, подписанном руководителем департамента Александром Кибовским 27 июля.