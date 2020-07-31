{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Максимальное число людей в экскурсионных группах в музеях Москвы увеличили до 20 человек

Ранее допустимая численность экскурсионных групп не превышала пяти человек

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Максимальное число людей в экскурсионных группах в музеях Москвы увеличили с пяти до 20 человек. Об этом говорится в приказе департамента культуры столицы, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Музеи столицы возобновили работу с очным пребыванием посетителей 16 июня. С этого числа максимально допустимая численность экскурсионных групп не превышала пяти человек.

"Допускается проведение индивидуальных экскурсий, а также групповых экскурсий с количеством посетителей не более 20 человек при условии соблюдения социального дистанцирования", - говорится в приказе, подписанном руководителем департамента Александром Кибовским 27 июля.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Спустя четыре месяца. Кинотеатры Москвы возвращаются к работе
Первые крупные отечественные релизы после долгих месяцев простоя выйдут только в конце августа-начале сентября
Читать полностью