Выставка об архимандрите Иоанне откроется в Псково-Печерском монастыре

ТАСС, 1 августа. Мультимедийная выставка "Батюшка", посвященная жизни архимандрита Иоанна (Крестьянкина), организованная Патриаршим советом по культуре при участии проекта "Россия - моя история", откроется в Успенском Псково-Печерском монастыре в субботу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда гуманитарных проектов.

"1 августа в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре состоится открытие мультимедийной выставки "Батюшка", посвященной жизни известного по всей стране православного духовника Иоанна (Крестьянкина). Экспозиция является продолжением цикла проектов, рассказывающих о старчестве псковской земли и станет первой подобной выставкой об отце Иоанне. Выставка пройдет с 1 августа по 31 октября 2020 года в Музее Псково-Печерского монастыря в г. Печоры Псковской области", - написано в сообщении.

В семи залах c мультимедийными экспонатами будут представлены основные этапы жизни отца Иоанна и его духовнической деятельности, письма и издания трудов архимандрита, видеохроника и личные вещи старца.

Организаторами выставки стали, согласно информации пресс-службы, Патриарший совет по культуре, издательство "Вольный странник" и Фонд гуманитарных проектов. Она была реализована с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культура" в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура". Ранее сообщалось, что выставка, открыть которую планировалось в апреле 2020 года к 110-летию со дня рождения старца, открылась в онлайн-формате из-за принятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции мер.

Об архимандрите Иоанне

Архимандрит Иоанн (в миру - Иван Крестьянкин) родился в 1910 году в Орле в семье горожан, с детства был при церкви. Известно, что уже в пять лет учился служить пономарем. При этом он получил мирское образование, в 1931-1944 годах работал бухгалтером, в том числе в годы Великой Отечественной войны не попал на фронт из-за плохого зрения и был главным бухгалтером отдела снабжения Московской железной дороги.

В 1945 году рукоположен в сан дьякона, служил в московских храмах. В 1950 году приговорен к семи годам заключения, но досрочно освобожден. После этого несколько лет служил в разных российских храмах, пострижен в монахи и в 1967 году приехал в Псково-Печерский монастырь, где служил до конца жизни. Умер в 2006 году после нескольких лет тяжелой болезни.

Успенский Псково-Печерский монастырь - один из самых крупных и известных в России мужских монастырей. Датой основания считается 1473 год, когда здесь была освящена пещерная церковь Успения Божией Матери, выкопанная в холме из песчаника. Холм, в котором находятся Успенская церковь, сохранился до настоящего времени и называется Святой горой.