Мариинский театр впервые с марта откроет для зрителей свою историческую сцену

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Историческая сцена Мариинского театра в Санкт-Петербурге впервые откроется для зрителей после четырех с половиной месяцев перерыва из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Первым событием на знаменитой площадке в субботу станет оперный спектакль "Риголетто", сообщили в пресс-службе театра.

"С 1 августа фестиваль "Звезды белых ночей" развернется на всех основных площадках Мариинского театра - впервые с 18 марта для зрителей откроется историческая сцена. Первым спектаклем станет опера Верди "Риголетто", которой продирижирует Валерий Гергиев. Титульную партию исполнит Владислав Сулимский, а партию Джильды - одна из наиболее востребованных сопрано наших дней Ольга Перетятько", - рассказали в театре. Также в спектакле заняты Александр Михайлов, Михаил Колелишвили, Анна Кикнадзе и Александр Герасимов.

Отмечается, что в историческом здании будут соблюдаться те же меры безопасности, которые действуют в Мариинском-2 и в Концертном зале, которые открылись 20 июня и 16 июля соответственно. В зале смогут присутствовать не более 780 зрителей - вдвое меньше, чем может принять площадка, рассадка будет осуществляться в шахматном порядке. При входе в здание у гостей будут измерять температуру при помощи специально установленных тепловизоров, в фойе и в помещениях театра обязательны соблюдение социальной дистанции и ношение средств индивидуальной защиты.

Зрительские буфеты в зданиях Мариинского театра заработали с 29 июля. "Чтобы соблюсти санитарные нормы, сокращено количество столиков, публику обеспечивают антисептиками и просят держать социальную дистанцию в очереди, а еду и напитки продают в индивидуальной упаковке", - отметили в пресс-службе.

Еще один звездный состав ждет зрителей 2 августа на сцене Мариинского-2 в "Аттиле" Верди, анонсировали в театре. "Для выступления в одной из своих коронных партий на фестиваль приедет Ильдар Абдразаков. Его партнерами по сцене станут Татьяна Сержан (Одабелла), Сергей Скороходов (Форесто), Владислав Сулимский (Эцио)", - рассказали в пресс-службе. Абдразакова также можно будет услышать 4 августа в концертном исполнении "Бориса Годунова" Мусоргского. Оба вечера пройдут под управлением маэстро Гергиева.

Мариинский театр, приостановивший работу для публики с 18 марта, первым среди российских федеральных театров открыл свои двери для зрителей. Первые концерты состоялись 20 июня в рамках фестиваля "Звезды белых ночей", который продолжается по настоящее время. Фестиваль проводится с 1993 года и считается одним из знаковых событий в культурной афише Петербурга и России.