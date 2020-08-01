Спустя четыре месяца. Кинотеатры Москвы возвращаются к работе

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Столичные кинотеатры вернутся к работе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора спустя четыре месяца после вынужденного простоя: члены семьи или друзья смогут приобрести билеты онлайн на соседние места, остальных гостей система рассадит с учетом необходимой дистанции. Зрителей ожидает 10 премьерных картин, но крупных релизов - фантастического блокбастера "Вратарь галактики" и драмы "Цой" - все же придется подождать. Кинотеатры в нескольких регионах уже успели поработать в новых условиях, другим эпидемиологическая обстановка пока не позволяет открыться. Работа в новых условиях Кинотеатры закрылись в конце марта по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой из-за ситуации с распространением коронавируса, мэр Москвы Сергей Собянин разрешил им вернуться к работе только с 1 августа.

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"Мы очень рады, что открываются московские кинотеатры. Это очень важно для страны, потому что это практически главный рынок - 20-23% всех кассовых сборов и зрителей страны. На Москву начинают смотреть все <...> Все ждут этого момента и с радостью, и с опасением. С одной стороны, хорошо увидеть своих зрителей. С другой стороны, есть опасения: как начнет складываться экономика кинотеатров, как воспримут зрители возвращение в кинотеатры, насколько сможем оторвать их от онлайна и что сможем предложить", - рассказал на пресс-конференции в ТАСС председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. По его словам, кинотеатры вели серьезную подготовительную работу перед открытием: занимались организацией безопасности зрителей, проводили тренинги персонала по тому, как необходимо действовать в новых условиях. Об этом ТАСС рассказали и сами руководители кинотеатров. В сети "Каро", Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула кино"), "Центре документального кино", кинотеатрах "Москино" и других зрителям предложат приобретать билеты онлайн, на территории общественных зон кинотеатров установят диспенсеры с антисептиком, на полу у кассы и входа в кинозал для соблюдения социальной дистанции нанесут специальную разметку. Сотрудников организаций обеспечат запасом одноразовых масок и перчаток, а в помещениях будут регулярно проводить санитарную обработку поверхностей и влажную уборку. Кинотеатры готовы обеспечить безопасность гостей: одной из мер станет сведение к минимуму контактов с сотрудниками и другими зрителями. Попасть в залы можно будет бесконтактно, отсканировав на входе QR-код билета, рассаживаться на места придется на расстоянии друг от друга. В этом посетителям поможет система уже на этапе покупки билетов: выбрать можно будет только те сидения, которые расположены на необходимом расстоянии. Как рассказала президент "Каро" Ольга Зинякова, в этом вопросе отечественные сети ориентировались, в том числе на мировой опыт. Гендиректор сети "Москино" Светлана Максимченко отметила, что промежутки между сеансами планируется увеличить до 30 минут, зрителей начнут пускать за 15 минут до начала сеанса. Управляющая "Центром документального кино" Юлии Калининой, пояснила, что на сеанс планируется продавать лишь около половины билетов. По словам Зиняковой, сеть откроет не менее 90% кинотеатров в столице, о готовности возобновить работу большей части кинотеатров сообщил и гендиректор Объединенной сети Алексей Васясин. Он пояснил, что сразу включать в работу все залы не планируется, поскольку для этого пока недостаточно репертуара. Гендиректор "Москино" Светлана Максимченко сообщила ТАСС, что они планируют сразу открыть все 13 кинотеатров. Фильмы на любой вкус Согласно опросу, который проводил проект "Кинозритель", 74% аудитории соскучились по ощущениям от похода в кинотеатр - в первую неделю после открытия, вопреки всем опасениям, зрителей ожидает 10 премьерных картин. "Мы все сделали ставку на новое кино. На этой неделе выйдет 10 новых фильмов, среди них есть и комедии, и драмы, и ужастики. Есть картины на любой вкус", - рассказала Зинякова.

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