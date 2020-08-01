Спустя четыре месяца. Кинотеатры Москвы возвращаются к работе

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Столичные кинотеатры вернутся к работе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора спустя четыре месяца после вынужденного простоя: члены семьи или друзья смогут приобрести билеты онлайн на соседние места, остальных гостей система рассадит с учетом необходимой дистанции.
Зрителей ожидает 10 премьерных картин, но крупных релизов - фантастического блокбастера "Вратарь галактики" и драмы "Цой" - все же придется подождать. Кинотеатры в нескольких регионах уже успели поработать в новых условиях, другим эпидемиологическая обстановка пока не позволяет открыться.
Работа в новых условиях
Кинотеатры закрылись в конце марта по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой из-за ситуации с распространением коронавируса, мэр Москвы Сергей Собянин разрешил им вернуться к работе только с 1 августа.
"Мы очень рады, что открываются московские кинотеатры. Это очень важно для страны, потому что это практически главный рынок - 20-23% всех кассовых сборов и зрителей страны. На Москву начинают смотреть все <...> Все ждут этого момента и с радостью, и с опасением. С одной стороны, хорошо увидеть своих зрителей. С другой стороны, есть опасения: как начнет складываться экономика кинотеатров, как воспримут зрители возвращение в кинотеатры, насколько сможем оторвать их от онлайна и что сможем предложить", - рассказал на пресс-конференции в ТАСС председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
По его словам, кинотеатры вели серьезную подготовительную работу перед открытием: занимались организацией безопасности зрителей, проводили тренинги персонала по тому, как необходимо действовать в новых условиях. Об этом ТАСС рассказали и сами руководители кинотеатров. В сети "Каро", Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула кино"), "Центре документального кино", кинотеатрах "Москино" и других зрителям предложат приобретать билеты онлайн, на территории общественных зон кинотеатров установят диспенсеры с антисептиком, на полу у кассы и входа в кинозал для соблюдения социальной дистанции нанесут специальную разметку. Сотрудников организаций обеспечат запасом одноразовых масок и перчаток, а в помещениях будут регулярно проводить санитарную обработку поверхностей и влажную уборку.
Кинотеатры готовы обеспечить безопасность гостей: одной из мер станет сведение к минимуму контактов с сотрудниками и другими зрителями. Попасть в залы можно будет бесконтактно, отсканировав на входе QR-код билета, рассаживаться на места придется на расстоянии друг от друга. В этом посетителям поможет система уже на этапе покупки билетов: выбрать можно будет только те сидения, которые расположены на необходимом расстоянии.
Как рассказала президент "Каро" Ольга Зинякова, в этом вопросе отечественные сети ориентировались, в том числе на мировой опыт.
Гендиректор сети "Москино" Светлана Максимченко отметила, что промежутки между сеансами планируется увеличить до 30 минут, зрителей начнут пускать за 15 минут до начала сеанса. Управляющая "Центром документального кино" Юлии Калининой, пояснила, что на сеанс планируется продавать лишь около половины билетов.
По словам Зиняковой, сеть откроет не менее 90% кинотеатров в столице, о готовности возобновить работу большей части кинотеатров сообщил и гендиректор Объединенной сети Алексей Васясин. Он пояснил, что сразу включать в работу все залы не планируется, поскольку для этого пока недостаточно репертуара. Гендиректор "Москино" Светлана Максимченко сообщила ТАСС, что они планируют сразу открыть все 13 кинотеатров.
Фильмы на любой вкус
Согласно опросу, который проводил проект "Кинозритель", 74% аудитории соскучились по ощущениям от похода в кинотеатр - в первую неделю после открытия, вопреки всем опасениям, зрителей ожидает 10 премьерных картин.
"Мы все сделали ставку на новое кино. На этой неделе выйдет 10 новых фильмов, среди них есть и комедии, и драмы, и ужастики. Есть картины на любой вкус", - рассказала Зинякова.
Одним из первых российских релизов станет комедия Евгения Шелякина "Хэппи-энд" с Михаилом Гомиашвили, Евгенией Дмитриевой, Владимиром Мишуковым и другими. Главным героем картины становится безымянный мужчина, потерявший память. Он приходит в себя на пляже Таиланда, быстро осваивается на новом месте и даже организует авантюрный бизнес. Также в прокат выйдут фильмы "Лесси: Возвращение домой", "Призраки", "#яздесь".
Кинотеатр "Пионер" откроет двери показом криминального триллера Николаса Виндинга Рефна "Только бог простит" с Райаном Гослингом в главной роли, который вышел в 2012 году, но до этого момента не был представлен в широком российском прокате. Также в августе зрителей ждут показы триллера "Побег из Претории" с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли, криминальной комедии "Махинаторы" о британской музыкальной индустрии 1980-х, французской картины "Дружить по-русски!", драмы "О бесконечности" Роя Андерссона и других. Сеть "Москино" планирует показать "Фею" Анны Меликян и "Спутник" Егора Абраменко - обе премьеры в период самоизоляции состоялась на онлайн-платформах, - а также другие новинки.
Первые крупные отечественные релизы после долгих месяцев простоя выйдут только в конце августа-начале сентября: в День российского кино 27 августа зрителям представят долгожданную премьеру - семейный блокбастер "Вратарь галактики" Джаника Файзиева, а 3 сентября - драму "Цой" Алексея Учителя.
Фантастический фильм "Вратарь галактики" расскажет о простом парне, в котором открывается талант к популярной игре будущего - космоболу. Героем фильма "Цой" станет водитель автобуса, в который врезался "Москвич" Виктора Цоя. В силу обстоятельств, именно ему предстоит отвезти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград.
Пионеры кинематографа
Несмотря на то, что кинотеатры в столице вернутся к работе только сейчас, в ряде регионов России они открыли двери для зрителей уже в июле и даже ранее - в зависимости от эпидемиологической обстановки. Так, в Сахалинской области они работают уже с 29 мая. В региональном министерстве культуры рассказали ТАСС, что рассадка зрителей проводится через два места, чтобы соблюсти социальную дистанцию. При этом в минкультуры подчеркнули, что спрос на кинопоказы большой: люди активно идут в кинотеатры, а в августе на острове даже пройдет кинофестиваль "Край света 2020".
Власти Карелии разрешили открыть кинотеатры с 16 июля. Сходить в кино пока можно в только Петрозаводске, частично открыли двери для зрителей районные кинозалы, при этом, как отмечают представители работающих объектов, пока зрители массово в кинозалы не спешат. Спрос на работающие кинотеатры в Крыму и Севастополе тоже небольшой.
В Сибири работа кинотеатров возобновилась только в Хакасии: уже открылся зал в Саяногорске, в пятницу открывается абаканский "Наутилус", с 1 августа - еще кинотеатры в Саяногорске и Черногорске. Руководитель "Наутилуса" Юрий Маклецов уверен, что кинотеатры будут востребованы. По его словам, сейчас перестраивается формат продажи билетов, приоритет - на продажи через сайт киноцентра, но все равно по итогам года рентабельность кинотеатров будет хуже в несколько раз. Открыты кинотеатры в Курской, Ростовской, Костромской, Ярославской и Курганской областях. Показы проводятся с рядом ограничений, которые предусматривают рекомендации Роспотребнадзора. На Северном Кавказе кинотеатры частично открыли в Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии.
В большинстве регионов России кинотеатры пока только готовятся к открытию: в Новгородской, Тульской и Тверской областях, Адыгее принято решение открыть киноцентры с 1 августа, Ульяновской области - со 2 августа, в Коми - с 3 августа, в Башкирии - с 15 августа. В Чечне, Дагестане и Ингушетии кинотеатры не спешат возобновлять работу. Например, в Ингушетии третий этап снятия режима ограничений в связи с пандемией коронавируса начнется только 13-14 августа.
Дольше всех придется ждать зрителям Новосибирской и Орловской областей. Кинотеатры в Новосибирской области откроют не ранее 1 сентября. При этом директор крупнейшего новосибирского центра культуры и отдыха "Победа", включающего в себя кинотеатр, Анна Огородникова рассказала ТАСС, что осуществлять дезинфекцию помещений, продавать билеты бесконтактно и настраивать систему вентиляции они начали еще до того, как им пришлось закрыться. В Орловской области кинотеатры начнут принимать гостей с 15 сентября. Один из кинотеатров Тулы - "ДКЖ кино", планирует компенсировать потери от ограничений и увеличить поток зрителей за счет открытия автокинотеатра.
В Пермском крае ограничения на работу кинотеатров действуют до 11 августа, но 31 июля в Перми на площади перед одним из крупных торговых центров в городе открылся кинотеатр под открытым небом. Такие же площадки действуют в Санкт-Петербурге, Астрахани, Красноярске, Свердловской области. Из окна своего автомобиля в нем можно бесплатно посмотреть кино или концертную программу.