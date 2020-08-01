Первая серия музыкального проекта "Союзмультфильма" "Зебра в клеточку" появилась в сети

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Премьера первого эпизода музыкального анимационного сериала "Зебра в клеточку", который рассказывает детям дошкольного возраста о принятии себя и окружающих, состоялась на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма", сообщает пресс-служба студии.

"На официальном YouTube-канале "Союзмультфильма" состоялась интернет-премьера нового мультсериала киностудии "Союзмультфильм" "Зебра в клеточку". На ресурсе доступна первая серия проекта "Кто сделал чудо?", - рассказали в пресс-службе.

Героями сериала стали зебра Клеточка с необычным узором на теле, зебра в полосочку Поля, слон Родион, страус Паша и его младший брат - яйцо Петя, крокодил-вегетарианец Гоша и другие, действие происходит на острове в африканских джунглях. Проект создан при участии психолога Анны Скавитиной, он учит детей принимать индивидуальные особенности себя и других, а также разрешать возникающие трудности благодаря дружбе и творчеству.

Музыку для сериала написал композитор Максим Дунаевский, в каждой серии маленьких зрителей ждет оригинальная песня или танец. Движения для персонажей придумал креативный продюсер Алексей Алексеев, который работал над музыкальными клипами, в том числе "Хару-Мамбуру" группы "Ногу свело".

Телевизионная премьера сериала студии "Союзмультфильм" и АО "Первый канал. Всемирная сеть" состоялась в День защиты детей 1 июня на канале "О!". Мультфильм предназначен для дошкольной аудитории (3-6 лет).

Продюсеры планируют выпустить 52 серии проекта, что позволит ему выйти на зарубежный рынок. Ранее сериал представили на престижном рынке контента MIPTV 2020, его участники признали сериал одним из самых перспективных для международной дистрибуции в категории preschool.