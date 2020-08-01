Кинодрама "Стрельцов" о известном советском футболисте выйдет на экраны 24 сентября

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Спортивная драма "Стрельцов" Ильи Учителя планируется к выпуску в широкий прокат 24 сентября. Об этом ТАСС сообщила компания Central Partnership, которая является прокатчиком картины.

Кинолента о жизни известного советского футболиста Эдуарда Стрельцова с Александром Петровым в главной роли должна была выйти на экраны в середине апреля, но из-за эпидемиологической ситуации все перенесли. Новой датой выхода фильма назначили 24 сентября, рассказали в компании.

Об этом также сообщила на открытии киноцентра "Октябрь" в ночь на субботу президент киносети "Каро" Ольга Зинякова. "Мы ожидаем больших российских фильмов в конце августа, в сентябре. Объявлена дата "Стрельцова" - 24 сентября", - сказала она. "Октябрь" одним из первых столичных кинотеатров открыл двери для зрителей после четырех месяцев простоя.

Ранее Алексей Учитель в беседе с ТАСС отмечал, что фильм "Стрельцов" был главным проектом, на который рассчитывала компания в этом году. В картине также сыграли Александр Яценко, Виктор Добронравов, Надежда Маркина, Ефим Петрунин, Виталий Хаев, Стася Милославская, Ася Домская. В качестве консультантов выступили советский и российский футболист Александр Мостовой и футбольный менеджер Юрий Белоус.

Стрельцов (1937-1990) уже в 17 лет стал нападающим сборной СССР, а в 19 - олимпийским чемпионом. Он был чемпионом СССР (1965), обладателем Кубка СССР (1968), лучшим бомбардиром чемпионата страны (1955). Выступал в составе московского "Торпедо" (1954-1958 и 1965-1970).