РАМТ в сентябре представит спектакль Юрия Бутусова "Сын"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Премьера спектакля "Сын" по пьесе французского драматурга Флориана Зеллера в постановке Юрия Бутусова состоится 11 сентября на Большой сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве. Об этом сообщил в субботу на сборе труппы главный режиссер театра Егор Перегудов.

"Ближайшая премьера - спектакль "Сын" режиссера Юрия Бутусова, это будет в начале сентября", - сказал Перегудов. Главные роли сыграют Евгений Редько и Александр Девятьяров. Репетиции начнутся в середине августа.

Худрук театра Алексей Бородин продолжит репетиции сразу двух спектаклей: "Горе от ума" по поэме Александра Грибоедова, премьера которого запланирована на декабрь, и "Душа моя Павел" по роману современного писателя Алексея Варламова. В конце сезона начнется работа над пьесой "Леопольдштадт", написанной для РАМТ британским драматургом Томом Стоппардом.

В нынешнем сезоне зрители наконец увидят "Лысую певицу" в постановке Екатерины Половцевой, премьера которой должна была пройти весной. Предположительно, первый публичный показ состоится в октябре.

Новые постановки готовят также сам Перегудов, Александр Коручеков, Егор Равинский, Кирилл Вытоптов и Олег Долин.

РАМТ откроет сезон 2 августа показом спектакля "Зобеида" на открытой площадке Театрального двора. Нынешний сезон для РАМТ - дважды юбилейный: в 2021 году будет отмечаться 100 лет со дня его основания и 200 лет зданию, в котором театр работает с 1936 года.