РАМТ откроет юбилейный сезон 2 августа спектаклем на открытом воздухе

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российский академический молодежный театр (РАМТ) в воскресенье, 2 августа, откроет свой 100-й сезон показом спектакля "Зобеида" на уличной площадке - в Театральном дворе. Об этом сообщила в субботу пресс-служба театра в распространенном сообщении.

"Юбилейный сезон РАМТ откроет уже в воскресенье, 2 августа , на своей уличной площадке - Театральный двор - марафоном из 12 показов спектакля "Зобеида", - рассказали в пресс-службе. Спектакль по сказке Карло Гоцци поставил Олег Долин.

Новый сезон на Большой сцене 16 августа откроет постановка Юрия Грымова "Цветы для Элджернона" по роману Дэниела Киза. Главные роли сыграют Максим Керин и Янина Соколовская.

В августе РАМТ также показывает популярные спектакли для семейного просмотра: "Манюню" Наринэ Абгарян, "Я хочу в школу" Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак, а также старейший спектакль репертуара "Приключения Тома Сойера" - премьера постановки английского режиссера Джона Крэнни состоялась в 1989 году.

На прошедшем в субботу сборе труппы художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин предупредил артистов, что из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений зал в ближайшее время будет заполняться лишь на половину. "Сколько бы ни было зрителей, мы должны играть на полную катушку, как всегда", - подчеркнул он. На репетициях будет соблюдаться социальная дистанция. "Кто не поместится, будет за кулисами стоять", - пошутил Бородин.

В ближайших планах театра также гастроли, сообщила директор РАМТ Софья Апфельбаум. В сентябре РАМТ выступит на фестивале "Арлекин" в Санкт-Петербурге и на Платоновском фестивале в Воронеже.

Двойной юбилей

Нынешний сезон для РАМТ - дважды юбилейный: в 2021 году будет отмечаться 100-летие со дня его основания и 200-летие здания, в котором театр работает с 1936 года. Эти события РАМТ планирует отметить с размахом: готовится мультимедийная выставка, выход книги "ЦДТ-РАМТ: 100 лет в событиях и лицах" и издания, посвященного зданию на Театральной площади. Александр Пономарев, Владимир Богатырев и Владимир Мирзоев приступят к репетициям спектаклей малой формы по пьесам из репертуара МХАТ-II и Центрального детского театра (прежнее название РАМТ). Праздничный вечер состоится осенью 2021 года.