Александринский театр рассчитывает начать поэтапное открытие для зрителей в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Национальный драматический театр России - Александринский театр планирует возобновить работу для публики в конце августа - начале сентября. Об этом на состоявшемся в субботу сборе труппы в преддверии открытия нового сезона сообщил художественный руководитель Валерий Фокин.

"Мы вступили с вами в 265-й сезон, это юбилейный сезон. У нас есть договоренности [с Роспотребнадзором] о том, что мы будем поэтапно открывать театр для зрителей. Мы будем репетировать, и этот наш репертуар будем показывать онлайн <…> В таком режиме до конца августа мы должны прожить. Если ничего не произойдет [ухудшения эпидемиологической обстановки], тогда... в конце августа - первых числах сентября... мы должны начать встречаться со зрителями", - сказал Фокин.

Предполагается, что число зрителей, которые смогут присутствовать на спектаклях, в первое время будет сокращено вдвое - до 500 человек, отметил худрук. Билеты можно будет приобрести как онлайн, так и в кассах театра, пояснил он в беседе с журналистами.

"Я думаю, что мы премьерой будем открываться - "Маузером", - сказал Фокин. Первый показ спектакля греческого режиссера Теодороса Терзопулоса Александринка представила зрителям онлайн 21 марта, после того, как театр закрылся для публики из-за пандемии коронавируса.

На сборе труппы Фокин также отметил, что Александринский театр планирует сократить возможности аренды своей площадки для других коллективов. "Мы 30 дней в году при хороших условиях... будем отдавать партнерам - тогда и только тогда, когда это удобно театру, а не им", - сказал он.

Гастроли, запланированные на этот год, будут перенесены на 2021 год, сказал Фокин. Исключением станут гастроли в Коми в конце сентября. Театр представит в Сыктывкаре постановку по пьесе Кирилла Фокина "Демагог". На следующий год "в [гастрольных] планах много стран - и европейские страны, и Корея", отметил Фокин. "Очень важный момент - это наши гастроли в Москве, которые должны произойти в апреле следующего года", - добавил он.

О театре

Национальный драматический театр России (Александринский театр) является старейшим национальным театром России, он учрежден Сенатским указом от 30 августа 1756 года. В разные годы в театре работали выдающиеся театральные режиссеры Всеволод Мейерхольд, Георгий Товстоногов, Николай Акимов и другие, а спектакли александринцев вошли во все мировые энциклопедии театра. В 2014 году Александринскому театру присвоен статус Национального достояния, в апреле 2016 года театр включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.