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Юрий Соломин поставит спектакль по сказке "Золотой ключик" в Малом театре

Новый сезон в театре будет открыт 3 сентября

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Малый театр представит зрителю постановку по повести-сказке Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино" в режиссуре художественного руководителя театра Юрия Соломина. Об этом ТАСС после сбора труппы театра сообщила директор Тамара Михайлова.

"Юрий Мефодьевич Соломин планирует ставить "Золотой ключик или Буратино". Премьера состоится точно в 265-м сезоне, но пока вопрос в 2020-м году или в 2021-м", - сказала она.

Она напомнила, что новый сезон будет открыт 3 сентября премьерой спектакля по пьесе Лукаса Свенссона "Большая тройка (Ялта-45)". По ее словам, в спектакле будут задействованы артисты Василий Бочкарев, Борис Клюев и Борис Невзоров.

Также в планах театра спектакли "Рождество в доме Купьелло" в постановке итальянского режиссера Стефано де Луки, "Доходное место" по Островскому, "Мертвые души" по Гоголю и "Месяц в деревне" по Тургеневу. Продажу билетов театр начнет с 1 августа, с учетом рассадки зрителей в шахматном порядке.

В этом сезоне запланированы гастроли по регионам России - около 14 показов в Воронеже, Смоленске, Владикавказе. Продолжит работу и филиал театра в Когалыме.

Теги
РоссияСоломин, Юрий Мефодьевич
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