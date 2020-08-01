Комедия "Хэппи-энд" стала первой российской премьерой после месяцев простоя

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Премьера первого российского релиза после четырех месяцев простоя кинотеатров состоялась в кинотеатре "Иллюзион": гостям показали комедию "Хэппи-энд" Евгения Шелякина, передает корреспондент ТАСС.

Премьера состоялась в кинотеатре "Иллюзион" на Котельнической набережной. Гостей на входе просили дезинфицировать руки и надевать маски, рассадка в зале предполагалась с дистанцией.

"Я рад приветствовать всех вас и, судя по пустым креслам, - ваших воображаемых друзей", - пошутил Шелякин, говоря об особой рассадке в зале. "Я очень надеюсь, что кино вам понравится. Оно снималось в любви и согласии. А как еще может быть в Таиланде? Приятного просмотра", - продолжил режиссер.

Главным героем картины "Хэппи-энд" становится безымянный мужчина, потерявший память. Он приходит в себя на пляже Таиланда, быстро осваивается на новом месте и даже организует авантюрный бизнес. Главную роль в фильме исполнил Михаил Гомиашвили. Он не смог прилететь из Грузии на премьеру из-за пандемии, но прислал видеообращение.

"Я надеюсь, что вам понравится фильм. Я рад, что он, наконец, выйдет в свет. Мне жаль, что я не присутствую на премьере, но сердцем и душой я рядом с вами", - сказал артист. Также в фильме задействованы Евгения Дмитриева, Владимир Мишуков и другие.

Финальные титры картины гости встретили продолжительными аплодисментами. Премьеру посетили Ирина Безрукова, Екатерина Шпица, Елена Борщова, Дарья Повереннова, Нелли Уварова, Анна Семенович, Алиса Гребенщикова и другие представители российского кинематографа и шоубизнеса.

Столичные кинотеатры вернулись к работе с учетом рекомендаций Роспотребнадзора спустя четыре месяца после вынужденного простоя. Ведомство подготовило их совместно с Минкультуры РФ. В частности, согласно документу, между кинозрителями должна соблюдаться социальная дистанция. Все сотрудники и посетители должны носить маски и перчатки. При возобновлении работы кинотеатры должны установить интервалы между сеансами не менее 30 минут, чтобы обеспечить проветривание и уборку залов.