Умер актер Уилфорд Бримли, сыгравший в фильме "Нечто"

ТАСС, 2 августа. Американский актер Уилфорд Бримли, исполнивший роль доктора Блэра в фильме "Нечто" (The Thing, 1982), умер в субботу на 86-м году жизни в штате Юта. Об этом со ссылкой на представителя артиста и источники сообщил портал TMZ.

По его данным, Бримли находился в больничном отделении интенсивной терапии и проходил процедуру диализа. Информация о причинах смерти не приводится. Представитель артиста при этом рассказал порталу, что Бримли ушел из жизни, находясь дома. Отмечается, что у актера в 1979 году был диагностирован сахарный диабет.

Бримли родился в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта) 27 сентября 1934 года. Популярность ему принесла роль Теда Спиндлера в фильме "Китайский синдром" (The China Syndrome, 1979). Актер также снялся в картине "Без злого умысла" (Absence of Malice, 1981), в экранизации одноименного романа американского писателя Джона Ирвинга "Отель Нью-Хэмпшир" (The Hotel New Hampshire, 1984), фантастическом фильме "Кокон" (Cocoon, 1985), получившем "Оскар" за лучшие визуальные эффекты, и многих других кинолентах.