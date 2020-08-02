Кинофестиваль Arctic open в Архангельске в 2020 году пройдет без конкурсной программы

АРХАНГЕЛЬСК, 2 августа. /ТАСС/. Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open в 2020 году в Архангельской области пройдет без конкурсной программы. В этом году киносмотр будет проходить с 3 по 6 декабря, сообщила ТАСС в воскресенье директор фестиваля Тамара Статикова,

"В этом году основная программа фестиваля пройдет с 3 по 6 декабря. Мы говорим - основная программа, потому что ряд мероприятий в рамках Arctic open начнется раньше. И в этом году мы приняли решение не объявлять конкурс, то есть у нас не будет, как в предыдущие годы, конкурсной программы", - сказала Статикова.

Она назвала две причины отказа от конкурсной программы: это ситуация с пандемией коронавирусной инфекции и недостаточное финансирование. Выделенный бюджет от областного министерства культуры составляет около 3 млн рублей. Кроме того, из-за коронавируса пока не понятно, в каком формате удастся провести фестиваль. "Мы рассматриваем несколько форматов, это и онлайн, и офф-лайн варианты, скорее всего, это будет какой-то гибридный вариант", - пояснила Статикова.

Но организаторы рассчитывают показать зрителям Архангельской области премьеры фильмов стран арктического региона. "Несмотря на сложную ситуацию этого года, премьеры есть, и мы очень хотим их получить, чтобы показать зрителю, - сказала директор фестиваля, отметив, что планируется привезти по крайней мере 3-5 картин. - Чтобы это было актуально и остро, чем обычно отличается наша программа".

Скорее всего, в этом году не будет возможности пригласить авторов фильмов и участников съемочных групп из других стран. "Но мы постараемся организовать диалог и знакомство со зрителями дистанционно", - уточнила собеседница агентства. Она также отметила, что часть фильмов после фестиваля по договоренности с авторами организаторы постараются показать жителям разных населенных пунктов области в рамках киномарафона.

В настоящее время в Архангельской области в связи с пандемией коронавирусной инфекции кинотеатры закрыты, режим ограничительных мероприятий продлен до 7 августа. Сроки возможного открытия кинотеатров региональные власти не называют.

Не только фильмы

Arctic open обычно включает в себя обширную образовательную программу. В этом году от нее решили не отказываться.

Одна из проблем в регионе - недостаток специалистов по тифрокомментированию. Тифлоперевод - это лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому или слабовидящему человеку без специальных словесных пояснений. Во время фильма тифлокомментатор в перерыве между диалогами описывает происходящее на экране.

"Мы проведем круглый стол со специалистами из Нижнего Новгорода и Москвы. Обычно на фестивале мы показываем несколько фильмов с тифлопереводом, но таких переводчиков у нас крайне мало. Их можно было бы готовить, например, на базе Северного Арктического федерального университета", - добавила Статикова.

Планируется, что во время фестиваля проведет мастер-классы российский драматург и режиссер Иван Вырыпаев. "Он планирует приехать, везет две премьеры, - сказала директор фестиваля. - Мы ждем на мастер-классы режиссеров со всего Северо-Запада".

Первое мероприятие Arctic open пройдет в сентябре. Для специалистов управлений культуры и образования СЗФО состоится семинар "Продвижение без бюджета". Эксперты из Москвы расскажут, как грамотно работать в социальных сетях, чтобы это было не формально и эффективно.

Статикова добавила, что организаторы рассчитывают, что кинофестиваль в 2021 году пройдет в полном формате.

О фестивале

III Кинофестиваль Arctic open прошел в Архангельской области с 4 по 8 декабря 2019 года, кинопоказы посетили более семи тысяч зрителей. Фильмы конкурсной программы были показаны на 20 площадках Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Североонежска и Коноши. В конкурсной программе фестиваля участвовало 58 фильмов.