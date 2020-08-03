Фильм "Побег из Претории" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Фильм "Побег из Претории" (Escape from Pretoria) стал лидером российского проката, собрав 5,43 млн рублей за минувшие два дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 1 по 2 августа.

Австралийско-британский фильм режиссера Фрэнсиса Аннана, мировая премьера которого состоялась 6 марта 2020 года в Великобритании, основан на книге Тима Дженкина. По сюжету фильма двое белых южноафриканцев попадают в тюрьму за распространение агитационных брошюр. Будучи уверенными в своей правоте, они разрабатывают план побега из тюрьмы и вместе с другими заключенными пытаются его реализовать. Главные роли в фильме исполнили Дэниэл Рэдклифф, Дэниел Уэббер, Иэн Харт, Марк Леонард Винтер.

Второе место по кассовым сборам досталось американскому комедийному боевику "Мой шпион" (My Spy) режиссера Питера Сигала, который собрал за минувшие два дня 4,89 млн рублей. Третью строчку заняла российская комедия Евгения Шелякина "Хэппи-энд", собравшая 2,6 миллиона рублей.

Кинотеатры приостановили работу в конце марта по распоряжению вице-премьера Татьяны Голиковой из-за ситуации с коронавирусом. Роспотребнадзор совместно с Минкультуры позднее подготовил рекомендации по работе кинотеатров в новых условиях. В частности, кинотеатры должны установить интервалы между сеансами не менее 30 минут, чтобы обеспечить проветривание и уборку залов, во время просмотра фильма зрители должны сидеть друг от друга на расстоянии не менее метра. Все сотрудники должны носить маски и перчатки, посетителям также рекомендуется использовать маски.

13 июля министр культуры Ольга Любимова подписала новый приказ, в соответствии с которым кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля при наличии решений от региональных властей. В Москве кинотеатры возобновили свою работу 1 августа.