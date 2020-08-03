Проект "Theatrum: Ре-Формация", объединивший театры и музеи столицы, запускается в Москве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Институт театра, Образовательный проект фестиваля "Золотая маска" и Благотворительный фонд Владимира Потанина с 14 по 16 августа представят в Москве программу "Theatrum: Ре-Формация", которая включит семь перформансов, созданных совместными усилиями театров и музеев столицы. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе организаторов мероприятия.

Проект Theatrum, инициированный в 2018 году Институтом театра и Благотворительным фондом Владимира Потанина, посвящен взаимодействию музеев и театра. Впервые он был проведен весной 2019 года. Theatrum 2020 должен был состояться весной этого года, но глобальный эпидемиологический кризис, вызванный коронавирусом, внес существенные коррективы, и организаторы проекта, предполагая, каким непростым будет выход из ситуации закрытых в течение нескольких месяцев залов и сцен, задумали дополнительную программу, назвав ее "Theatrum: Ре-Формация".

"Проект ставит целью помочь театрам и музеям преодолеть период возвращения к нормальной работе, позволит набрать форму, восстановить контакт с публикой, используя возможности друг друга. Для театров это может быть способом начать исполнительскую деятельность, пока сами театральные здания закрыты, для музеев - получить новый оригинальный контент", - сказал куратор проекта Антон Флеров.

Он сообщил, что в программу войдут семь авторских перформансов. "Мы пригласили зарубежных постановщиков в удаленном режиме сочинить проекты специально для артистов московских театров в пространствах московских музеев", - пояснил собеседник агентства, добавив, что в программе принимают участие известные художники из Швейцарии, Польши, Германии, Израиля, Австрии, Италии, Чехии и России.

Как уточнил куратор проекта, вся подготовительная работа, выбор площадки и даже частично репетиции с актерами будут происходить удаленно. А уже непосредственно на перформансы в музеях придут зрители - разумеется, при соблюдении всех мер безопасности, которые будут действовать на момент показов. Санитарные ограничения также становятся необходимой частью перформансов и входят в художественные задачи команды "Theatrum: Ре-Формация".

Афиша проекта

Афиша театрально-музейного проекта откроется 14 августа, когда Российский академический молодежный театр и Музей русского импрессионизма покажут перформативную инсталляцию "Чего ты боишься?", затем иммерсивную экскурсию "Свидетель" (автор - Жюли Бове (Швейцария) проведут Театр "Практика" и Музей-заповедник "Царицыно". В тот же день свой перформанс представит Музей Москва-Сити, это будет "История одиночества" (автор - Пиа Партум (Польша).

На следующий день, 15 августа, Центр Вознесенского пригласит зрителей посмотреть перформанс "И она найдет утешение" (авторы - Лилах Декель-Авнери (Израиль), Татьяна Танджа и Полина Пхор (обе из России). Свою совместную работу представят также Театр "Новая опера" им. Е.В. Колобова и Музей-заповедник "Царицыно", которые покажут "Пять песен на стихи Матильды Везендонк" (авторы - Валентин Шварц (Австрия/Германия), Андреа Коцци (Австрия).

Завершится программа Theatrum: Ре-Формация 16 августа. В этот день Электротеатр Станиславский и Московский музей современного искусства (ММОМА) познакомят публику с перформансом "Сон объял его дом" (авторы - Сильвия Коста и Никола Ратти (Италия). А заключительным перформансом станут "Сны изоляции" (авторы - Барбора Хоракова (Чехия/Швейцария) и Ася Мухина (Россия), эту работу под занавес программы представят Барочный консорт Tempo Restauro под руководством Марии Максимчук и Государственная Третьяковская галерея.

Как проинформировали организаторы проекта, параллельно программе перформансов "Theatrum: Ре-Формация" будет создана и проведена онлайн-программа. Она организована в форме сериала, или дайджеста, в котором примеры "карантинного" искусства будут объединены в блоки вокруг разных сюжетов. Трансляция сериала будет вестись на специально созданной web-платформе, там же будет размещена и полная программа перформансов "Theatrum: Ре-Формация".