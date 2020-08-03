Участников "Тавриды" пригласили курировать проект на молодежной биеннале в Москве

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Участников форума "Таврида" по итогам третьей антишколы пригласили стать кураторами проекта "Системы - сверхсистемы" в рамках 7-й Московской международной биеннале молодого искусства. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе форума.

"Пять участников антишколы были приглашены кураторами в проект "Системы - сверхсистемы" в рамках 7-й Московской международной биеннале молодого искусства, в их числе и обладатель премии молодых деятелей современного искусства, 22-летний художник из Феодосии Данила Логвиненко, работающий с технологиями и science art. Также Данила получил контракт на годовое продюсерское сопровождение от арт-кластера "Таврида", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках грантового конкурса молодежных инициатив 22 человека представили и защитили свои проекты, победителями стали семь человек. Общая сумма грантовой поддержки составила более 4,8 млн рублей.

Отмечается, что главным событием антишколы стал паблик-ток "Институции и арт-комьюнити", который объединил центральных представителей художественной среды на одной площадке - директоров самых влиятельных музеев. Впервые на одной площадке собрались представители Государственной Третьяковской галереи, Центрального выставочного зала "Манеж", Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и других. Паблик-ток проходил в формате онлайн-подключения, на котором влиятельные эксперты сферы визуального искусства отвечали на главные вопросы о взаимодействии действующего художника с крупной музейной инстанцией.

Арт-кластер "Таврида" - платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Арт-кластер "Таврида" входит в федеральный проект "Социальная активность" национального проекта "Образование" и включает в себя форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", фестиваль фестивалей "Таврида - АРТ" и образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида", который начнет работу в 2022 году. Организатор проекта - АНО "Центр развития культурных инициатив" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.