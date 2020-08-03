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Музыкальный бар откроется в МХАТ им. Горького

В здании театра запланировано также открытие книжного магазина

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. МХАТ им. М. Горького планирует открыть музыкальный бар "Клуб.15" ближе к концу года в рамках проекта "Открытая сцена МХАТ". Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Ближе к Новому году появится 15 сцена проекта "Открытая сцена МХАТ", "Клуб.15". Бар, кафе, музыкальная площадка и лекторий в одном месте - никаких сомнений, что это будет новое модное многофункциональное клубное пространство на карте города", - сказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, в здании театра в течение сезона 2020-2021 запланировано также открытие книжного магазина. Посетителям будут представлены 3,5 тыс. книг по философии, истории, религии, театральному искусству, которые уже отобраны для магазина экспертами театра. Планируется, что в магазине будут сформированы "авторские полки" - подборки книг от известных культурных деятелей. Предполагается, что появятся "10 книг от" писателя Евгения Водолазкина, режиссера Андрея Кончаловского, художника Михаила Шемякина, актера и режиссера Антон Адасинского и другие.

В здании театра будет открыт еще один магазин - "МХАТ. Место" -тридцатиметровый прилавок с дизайнерскими подарками и сувенирами МХАТ.

Теги
РоссияКончаловский, Андрей СергеевичШемякин, Михаил Михайлович
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