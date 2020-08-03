Беглов поручил подготовить меры для возобновления работы театров Петербурга в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил городскому комитету по культуре разработать в течение двух недель комплекс мер по обеспечению эпидемической безопасности зрителей петербургских театров в новом сезоне, который планируется начать в сентябре. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"На рабочем совещании с членами городского правительства губернатор Александр Беглов дал поручение председателю комитета по культуре Константину Сухенко разработать комплекс мер, призванных обеспечить эпидемическую безопасность зрителей <...> Губернатор подчеркнул, что необходимо предусмотреть все варианты развития событий в случае изменения эпидемической обстановки - от выбора репертуара до схем реализации и стопроцентного возврата билетов. Предполагаемый срок планирования репертуара и продажи билетов - один месяц", - говорится в сообщении пресс-службы.

Новый сезон в сентябре в Санкт-Петербурге готовятся открыть Михайловский и Александринский театры, БДТ им. Г. А. Товстоногова, Театр комедии им. Н. П. Акимова, Государственная академическая капелла, Театр музыкальной комедии, Мюзик-холл, театр "За Черной речкой", авторский театр "Кукольный формат" и другие театры и концертные площадки.