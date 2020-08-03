"Золотая коллекция" и новые проекты "Союзмультфильма" появились на платформе Premier

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Мультфильмы "Золотой коллекции", среди которых "Простоквашино" и "Ну, погоди!", а также новые проекты "Союзмультфильма" появились в библиотеке видеосервиса Premier. Соглашение об этом заключили онлайн-платформа и "Союзмультфильм", сообщает пресс-служба студии.

"Наши легендарные мультфильмы теперь будут доступны в сети на одном из самых популярных видеосервисов Premier, а это значит, что поклонникам отечественной анимации не нужно будет разыскивать полюбившиеся картины, перебирая множество ресурсов. Это также важный шаг для нас в деле укрепления высокого статуса классических картин "Союзмультфильма", которые долгие годы бесконтрольно распространялись в сети. Наша "Золотая коллекция" достойна размещения на лучших ресурсах", - сказала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, чьи слова привели в пресс-службе.

Соглашение, которое подписали видеосервис Premier (входит в холдинг "Газпром-медиа") и "Союзмультфильм", предусматривает приобретение эксклюзивных цифровых прав на показ значительной части мультипликационных фильмов студии на этой онлайн-платформе. Пакет лицензионных соглашений включает 1145 фильмов, что составляет более 76% всей библиотеки студии.

Видеосервис получил права на показ 961 мультфильма "Золотой коллекции", созданного с 1941 по 2003 год, среди них сборники "Веселая карусель", "Простоквашино", "Ну, погоди!", "Винни-Пух", "Маугли" и другие. Их разместят на платформе на эксклюзивной основе. Кроме того, Premier получил лицензию на эксклюзивный показ новых выпусков анимационного киножурнала "Веселая карусель" 2015-2018 годов. Неэксклюзивные права принадлежат сервису до конца сентября 2025 года.

Подписчики также получили доступ к новым сериям мультфильмов 2018-2020 годов, в том числе современному "Простоквашино", познавательному проекту для дошкольников "Пластилинки", приключенческому мультфильму "Пиратская школа". Мультфильмы доступны жителям России и ряда стран СНГ - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана.

"Для нас начало сотрудничества со студией означает новый этап развития. "Союзмультфильм" - это легендарная компания с уникальной и богатейшей историей, узнаваемыми анимационными брендами, которые собирают миллионную аудиторию. Развивая детское предложение, мы делаем акцент на подборках мультфильмов для самых юных зрителей - от 0 до 6 лет. Появление контента студии на платформе, безусловно, привлечет внимание дошкольников и их семей", - отметил гендиректор видеосервиса Иван Гродецкий, которого процитировали в компании.