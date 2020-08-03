"Ленфильм" объявил об открытии для посещения культурно-выставочного центра киностудии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. "Ленфильм" впервые за четыре с половиной месяца откроет для посещения свой культурно-выставочный центр, с 4 августа публика сможет увидеть его обновленные экспозиции. Кинотеатр на территории студии готовится к возобновлению работы с 16 августа, сообщили в понедельник в ее пресс-службе.

"4 августа для посетителей откроется культурно-выставочный центр "Ленфильм". В день открытия гостей ждут обновленные экспозиции. Кинотеатр начнет свою работу предварительно 16 августа. Гостей и жителей города ожидают новые экспозиции, посвященные сказкам, экранизациям известных российских писателей, а также юбилею великого актера Павла Петровича Кадочникова", - говорится в сообщении пресс-службы.

В первое время экскурсии будут проводиться для групп в составе не более пяти человек. Посетители должны быть в масках и перчатках, при входе у них будут измерять температуру. Кинозал "Ленфильма", рассчитанный на без малого 200 мест, будет после открытия принимать максимум до 50 зрителей, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса, отметили на киностудии.

"В дальнейшем культурно-выставочный центр "Ленфильма" ждет расширение: будет открыта новая экспозиция, посвященная комбинированным съемкам. <…> Новая экспозиция должна была открыться в мае, в нее войдут "Часы Эльсинора" из фильма "Гамлет", замок из "Золушки", "Аврора" из кинокартины "Залп "Авроры", а также другие декорации и уникальные фотографии", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что киностудия также запустила в продажу сумки со своим логотипом, а также несколько видов одежды с кадрами и цитатами из фильмов собственной "Золотой коллекции".

Культурно-выставочный центр на Каменноостровском проспекте был закрыт с 18 марта из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что в середине августа на территории "Ленфильма" откроется новое культурно-событийное пространство под открытым небом - Kino Corner. Планируется, что оно станет площадкой для творческих мероприятий и арт-инсталляций и превратится в "центр притяжения" на Петроградской стороне Санкт-Петербурга.