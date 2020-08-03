Российские артисты обучат 160 детей на занятиях международной онлайн-киношколы в Москве

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Артисты отечественного кинематографа обучат 160 детей из России и еще 17 стран в ходе занятий бесплатной международной детской онлайн-киношколы "КультPROсвет" в Москве. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе "Моспродюсера".

"В Москве прямо сейчас проходит бесплатная международная онлайн-киношкола для детей "КультPROсвет" <...> Профессионалы киноиндустрии проводят виртуальные мастер-классы из штаба киношколы в Москве для 160 детей из России и 17 стран Европы и Азии, в числе которых Венгрия, Египет, Вьетнам, Замбия и многие другие. В проекте приняли участие 20 школьников из Москвы, 10 из них уже прошли обучение в первом потоке. Остальным обучение только предстоит", - сказали в пресс-службе.

Ожидается что по итогам занятий будет создан международный творческий онлайн-продукт - фильм, соавторами которого станут дети со всего мира. По итогам проекта 10 лучших участников получат возможность попасть в лагеря "Орленок" или "Артек" в 2020-2021 годы, а один участник с наивысшим рейтингом представит свою страну в составе профессиональной кинокоманды, снимающей настоящий художественный фильм, уточнили в "Моспродюсере".

"Съемки финального короткометражного фильма пройдут в той стране, чей участник наберет максимум баллов на занятиях в киношколе, и вместе с ним в съемочном процессе примет участие народная артистка РФ Елена Яковлева. Победителей киношколы выбирают эксперты на основании личного рейтинга. Он суммируется из выполнения домашнего задания, работы в онлайн-включениях и работы с материалом во время прохождения практических заданий", - добавили в пресс-службе.

Среди экспертов проект, помимо Яковлевой, заслуженная артистка РФ Анна Ардова, старший научный сотрудник ВГИК Андрей Апостолов, режиссер и исполнительный продюсер проекта Дмитрий Бикбаев, а также Наталья Шурочкова - советник департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации "Росатом", в рамках программы которой "Международные умные каникулы" проходит киношкола, реализуемая командой "Моспродюсера".

"Кино - процесс очень дисциплинирующий. Если уже в детском возрасте учиться снимать кино, потом это обязательно пригодиться в жизни. Поможет собирать внимание, развивать фантазию, дисциплину и любознательность. К тому же, снимая о чем-то фильм, в тему надо погружаться, постоянно узнавать что-то новое, это глубокий и увлекательный процесс. Чтобы ребенок осознал свой талант, ему надо помогать. Очень хочется поделиться с детьми своими знаниями, и эти таланты раскрыть, чем мы и занимаемся на протяжении всего проекта", - привели в пресс-службе слова Ардовой.