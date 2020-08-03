Труппа Большого театра "Кармен-сюитой" закрыла фестиваль оперы и балета в Херсонесе

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Коллектив Большого театра представлением "Кармен-сюиты" закрыл IV Международный фестиваль оперы и балета "Херсонес", который проходил на открытой площадке музея-заповедника "Херсонес-Таврический" в Севастополе, сообщили журналистам в пресс-службе музея.

"Большой театр представил жемчужину хореографического искусства - "Кармен-сюиту", созданную в 1967 году для Майи Плисецкой. Балет и сегодня наполнен истинными эмоциями, смелостью и драматической убедительностью благодаря заслуженным артистам России, ведущим и первым солистам Большого театра - Светлане Захаровой (Кармен), Денису Родькину (Хозе), Денису Савину (Тореро), Виталию Биктимирову (Коррехидор), Ольге Марченковой (Рок)", - говорится в сообщении.

Фестиваль оперы и балета проходил на открытой площадке музея-заповедника уже в четвертый раз, но впервые концертная программа была полностью сформирована из выступлений труппы Государственного Большого театра. Отмечается, что для артистов Большого фестиваль стал особенным - это было их первое выступление после перерыва в гастрольном графике из-за пандемии коронавируса.

В Херсонесе Таврическом специально для фестиваля была установлена сцена, приближенная к размерам исторической сцены Большого театра с партером на 1 424 места. Для возведения такого масштабного сооружения было получено положительное заключение государственной историко-археологической экспертизы. В этом году в целях соблюдения требований Роспотребнадзора на фестивале дистанция было установлено требование о соблюдении социальной дистанции между зрителями.