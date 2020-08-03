Исторический музей создаст на территории филиала в Туле макет Московского кремля

ТУЛА, 3 августа. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) откроет в сентябре 2020 года на территории своего филиала в Туле макет Московского кремля и самого исторического музея. Об этом сообщил в понедельник директор ГИМ Алексей Левыкин в Туле во время рабочей поездки министра культуры РФ Ольги Любимовой.

"Наша идея - создать островочек Красной площади с макетами Московского кремля, исторического музея, повторить их основные элементы. Сейчас эта работа идет, двор мы расширили, здесь можно будет проводить мероприятия, занятия, лекции", - сказал Левыкин.

Сейчас на участке, где будут расположены макеты, идет укладка мостовой, имитирующей покрытие на Красной площади, завершить работы планируется в сентябре 2020 года, когда будет отмечаться 500-летие Тульского кремля. По словам Левыкина, внутри основного здания филиала подготовлен экспозиционный зал площадью около 50 кв. метров. "Первая выставка у нас уже готова - из фондов исторического музея. По составу это вещи, которые представляют коллекции, в том числе археологические", - добавил директор музея.

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что вход на территорию филиала ГИМ будет как со стороны улицы Металлистов, где расположены филиалы и ряды других музеев, так и со стороны Казанской набережной, что удобно для посетителей.

В филиале ГИМ в музейном квартале Тулы ранее планировалось размещать ряд сменных экспозиций, первая из них - "Шедевры и реликвии Государственного исторического музея". В 2019 году в Москве музей открыл выставку, посвященную созданию в XVI-XVII веках Большой засечной черты, планируется, что в 2020 году она будет перевезена в Тулу.

О Тульском кремле

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Завершение его строительства в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений Большой засечной черты имело ключевое значение в истории России. Эта система в XVI-XVII веках объединила территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, она защищала границы государства от постоянных набегов с юга.

Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. На ремонт объектов культурного наследия и создание музейного квартала в историческом центре Тулы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников было выделено около 700 млн рублей. В музейном квартале откроются филиалы Государственного исторического музея, музея-заповедника "Поленово", музея-усадьбы "Ясная поляна", музея-заповедника "Куликово поле", Тульского музея оружия и ряда региональных учреждений культуры.

В конце марта 2019 года регион получил около 1,2 млрд рублей на подготовку к празднованию юбилея Тульского кремля, на эти средства проводится благоустройство в исторических городах, в том числе в Чекалине (бывшем Лихвине), Одоеве, Белеве, Дубне, Крапивне и других, которые в разные периоды сыграли важную роль в истории Тульской области.