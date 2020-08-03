Валерий Гергиев планирует представить в Мариинском театре три премьеры до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев планирует представить публике три новых постановки до конца текущего года. Об этом он сообщил в понедельник в онлайн-эфире "Культура в новой реальности" в рамках первого международного дискуссионного форума #ArtSpace.

"Я намерен дать, может быть, три новых постановки, начиная с сентября по конец декабря. Это будут немаленькие постановки. Одна из них - [опера Римского-Корсакова] "Снегурочка", масштабное очень произведение <…>. Там будут богатые декорации и костюмы, и я надеюсь, спектакль, который поставит Анна Матисон из Москвы, будет успешным", - сказал Гергиев.

На сайте Мариинского театра отмечается, что премьера постановки "Снегурочка" должна была состояться 17 апреля 2020 года в Мариинском-2.

Также в театре планируется поставить оперетту Иоганна Штрауса "Летучая мышь". "Я исхожу из того, что это музыка высокого качества <…> Я считаю, что "Летучая мышь" давно и по праву стучалась в двери Мариинского театра, и наконец этот стук дошел даже до меня", - отметил маэстро. Увертюра к этой оперетте прозвучала в Мариинском-2 двадцатого июня, когда состоялся первый концерт после вызванного пандемией перерыва в работе театра.

Мариинский театр, приостановивший работу для публики с 18 марта, первым среди российских федеральных театров открыл свои двери для зрителей. Первые концерты с соблюдением санитарных норм состоялись на Новой сцене 20 июня в рамках фестиваля "Звезды белых ночей", который продолжается по настоящее время. С 16 июля принимать публику начал Концертный зал театра, а с 1 августа открылась его историческая сцена.

О форуме #ArtSpace

В этом году центральная тема форума #ArtSpace, который проходил с 25 мая по 3 августа 2020 года, - "Что потеряет и что приобретет культура после пандемии?". В форуме приняли участие пианист Денис Мацуев, дирижер Александр Сладковский, солисты оперы Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко, Елена Стихина, скрипач и дирижер Максим Венгеров, импресарио Максим Берин, ректор ГИТИС Григорий Заславский, ректор РГИСИ Наталья Пахомова и многие другие. Форум транслировался на YouTube-канале IAFoundation (Фонд поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова), все эфиры доступны для просмотров.

Генеральный информационный партнер проекта #ArtSpace - агентство ТАСС.

Фонд поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова был учрежден известным российским оперным артистом в 2016 году, и в числе его ключевых задач - культурный диалог российского и мирового музыкального сообщества с целью популяризации классической музыкальной культуры в России и российской музыкальной культуры в мире, а также поиск и поддержка молодых талантов в регионах.