Ансамбль им. Александрова исполнит произведения Бориса Александрова в память о композиторе

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски российской армии им. А. В. Александрова почтит память своего художественного руководителя, народного артиста СССР, "командарма советской песни" Бориса Александровича Александрова (1905-1994) во вторник, в день 115-летия со дня его рождения, на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом сообщил ТАСС заслуженный артист России, главный администратор коллектива с 1987 года Виктор Кадинов.

"Конечно, побываем на могиле Бориса Александровича и исполним его песни там, на Новодевичьем кладбище, где захоронены также Александр Васильевич (отец Бориса Александрова - прим. ТАСС) и все его потомки, которые работали в ансамбле. Его произведения звучат на наших концертах и в России, и за рубежом - хоровые, оркестровые и танцевальные. Его помнят, его знают и его любят", - сказал Кадинов.

Вся жизнь - с ансамблем

Борис Александров был связан с ансамблем всю жизнь: его отец - Александр Васильевич Александров, основатель легендарного ансамбля, который ныне носит его имя. Старший сын композитора учился в Тверской музыкальной школе, пел в хоре отца, затем - в хоре Большого театра и в хоре Храма Христа Спасителя.

После окончания Музыкального техникума им. Скрябина и Московской консерватории по классу композиции был принят дирижером и заведующим музыкальной частью Центрального театра Красной армии, а также стал дирижировать и иногда замещать отца в работе с Ансамблем песни и пляски Советской армии. В 1942 году он стал организатором и первым художественным руководителем Ансамбля советской песни Всесоюзного радио. В мае 1943 он был призван в ряды Вооруженных сил с присвоением воинского звания "майор".

В 1946 году, после смерти отца, по решению Иосифа Сталина Борис Александров возглавил Ансамбль песни и пляски советской армии.

Виктор Кадинов пришел в ансамбль в 1954 году артистом хора, его принимал лично Борис Александрович. "Борис Александрович был рожден для работы в военном коллективе. Он уделял огромное внимание составу ансамбля, беспокоился о каждом человеке: хоровой группе, солистах, балете, оркестре. С большим уважением относился к каждому члену коллектива, и все, кто с ним работал, отвечали тем же", - вспоминает он.

Командарм советской песни

"Огромная любовь к Родине, патриотизм проходили красной нитью через все творчество Александра Васильевича и Бориса Александровича Александровых", - отметил Кадинов. Бориса Александрова называли "командармом советской песни": им написано более ста песен преимущественно патриотического содержания. Также он занимался обработкой народных песен, не только русских, но и многих народов мира. Многие из них и сейчас звучат на концертах ансамбля: "Шли солдаты", "Песня о России", русские народные в его обработке: "Вдоль по Питерской", "Эй, ухнем", "Вниз по Волге-реке", "Ах ты, степь широкая".

"Я думаю, одним из его главных, самых мощных произведений стала "Песня о России": потрясающий текст и великолепная музыкальная палитра, созданная им", - говорит Кадинов, который и сам в составе хора исполнял песни Александрова, в том числе на гастролях за рубежом. "И знаменитая "Песня о России" великолепно принималась. Мы открывали ею концерты, и ее исполнения было достаточно, чтобы зритель почувствовал, как пойдет концерт. Это показывало мощь нашего коллектива, наших вооруженных сил, нашей страны", - убежден он.

В творческом наследии Александрова - камерная вокальная и симфоническая музыка, оратории, балеты, оперетты, одна из которых - "Свадьба в Малиновке" - легла в основу одноименного фильма, ставшего поистине всенародно любимым. Обширные архивы, оставленные Александровым, до сих пор пополняют репертуар Ансамбля песни и пляски.

Александров также приглашал для сотрудничества с ансамблем многих советских композиторов и поэтов-песенников: Василия Соловьева-Седого, Матвея Блантера, Анатолия Новикова, Тихона Хренникова, Серафима Туликова, Оскара Фельцмана, Александру Пахмутову и других. Многие их песни были написаны специально для краснознаменного ансамбля, впервые прозвучали именно в исполнении александровцев и по сей день украшают их репертуар. Например, "Соловьи", "Баллада о солдате", "Шли солдаты", "Смуглянка".

Борис Александров возглавлял ансамбль до 1986 года, под его руководством коллектив объездил с гастролями практически весь Советский Союз, осуществил в полном составе 70 зарубежных поездок по 24 странам Европы, Азии, Северной Америки и Африки.

17 июня 1994 года Бориса Александрова не стало. Он покоится рядом со своим отцом на Новодевичьем кладбище.